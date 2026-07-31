மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை உறுதி செய்து கட்டடங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் - அமைச்சர் ஆனந்த் உத்தரவு
பருவ மழைக் காலம் நெருங்கி வரும் சூழலில், சிறு பாசன ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் ஆகியவற்றை புணரமைக்க போர்க்கால நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவுறுத்தினார்.
Published : July 31, 2026 at 8:10 AM IST
சென்னை: புதிய கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு திட்ட ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள பனகல் மாளிகையில் ஊரக வளர்ச்சித் துறை அலுவலர்களின் ஆய்வு கூட்டம் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
இதுகுறித்து பேசுகையில், “அனைத்து பள்ளிகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்கள், கிராம ஊராட்சி அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பினை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்.
மேலும், புதிய கட்டடங்களுக்கு திட்ட ஒப்புதல் அளிக்கும்போது, அவை மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை கொண்டுள்ளன என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டார்.
தொடர்ந்து, ஊரக வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து பேசிய அவர் ”தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் தொலைநோக்குப் பார்வையில் "வெற்றித் தமிழகம்" என்ற வளர்ச்சித் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அத்திட்டத்தின் தொலைநோக்கு இலக்குகளை அடையும் வகையில், அரசு பொறுப்பேற்றதில் இருந்து ஊரக வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது.
ஊரக மக்களின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அரசு விரைவாக மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கான திட்டங்களை வரவிருக்கும் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்படும் வகையில் அரசால் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகின்றன” எனத் தெரிவித்தார்.
குறிப்பாக, “ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அனைத்து திட்டங்களையும் விரைந்து முடிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் பல்வேறு திட்டங்களில் பல மாவட்டங்களில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், சில மாவட்டங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைவதில் செயல் திறன் குறைவாக உள்ளது.
பழங்குடி இன மக்களுக்கான பிரதம மந்திரியின் குடியிருப்பு திட்டம், பிரதம மந்திரி ஊரக குடியிருப்பு திட்டம், மாநில ஊரக வீட்டு வசதி திட்டம், சுனாமி வீடுகள் பழுதுபார்த்தல் திட்டம், இலங்கை தமிழர் அகதிகள் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வீடுகள் கட்டும் திட்டம் போன்ற திட்டங்களில் மீதமுள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்க தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். முதல்வரின் கிராமச் சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு உரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதே போன்று, வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம், கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார திட்டத்தினை சிறப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும்” என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
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தொடர்ந்து மழைக்கால முன்னெடுப்பு குறித்து பேசிய அவர், ”பருவ மழைக் காலம் நெருங்கி வரும் சூழலில், ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிறு பாசன ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் ஆகியவற்றை புணரமைக்க போர்க்கால நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தூய்மையான குடிநீர் விநியோகம், தூய்மை பாரத இயக்கம், திட கழிவு மேலாண்மை ஆகியவற்றில் உரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், நீர்நிலைகளைத் தூர்வாரி பராமரிக்க முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், பெருநிறுவனங்களிடமிருந்து சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதி (CSR Fund) பெற்று, அரசாணையின்படி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.