ETV Bharat / state

இசை மற்றும் கணிதத்தை சேர்த்து புதிய படிப்பு! ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தகவல்!

2047-க்குள் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி பல இடங்களில் பேசி வருகிறார். அதற்கு நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாட்டின் கலாச்சாரத்தை தெரியப்படுத்த வேண்டும் என ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.

சென்னை பாரதிய வித்யாபவன் சார்பில் நடந்த மார்கழி மகா உற்சவ நிகழ்ச்சி
சென்னை பாரதிய வித்யாபவன் சார்பில் நடந்த மார்கழி மகா உற்சவ நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 20, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை ஐஐடியில் பி.டெக் பாடப்பிரிவில் இசை மற்றும் கணிதத்தை இணைந்து புதிய பாடம் துவக்கப்படும் என அதன் இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.

சென்னை பாரதிய வித்யா பவன் சார்பில் மார்கழி மகா உற்சவம் இன்று தொடங்கியது. அதன் துவக்க விழா சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதி வித்யா பவனில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கலந்து கொண்டு மார்கழி மகா உற்சவத்தை துவக்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர், "குழந்தைகளுக்கு பாரதிய கலாச்சாரம் மிகவும் முக்கியம். கலாச்சாரத்தை நீக்கி விட்டால் பாரதத்துவம் போய்விடும். எனவே நமது கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்.

கடந்த ஆண்டு முதல் சென்னை ஐஐடியில் பாரம்பரிய கலாச்சாரமான இசை கலைஞர்களுக்கு பிடெக் படிப்பில் சேர்க்கை அளித்துள்ளோம். அதில் 7 பேர் சேர்ந்துள்ளனர். ஜெஇஇ தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றாலும் கலை சார்ந்த கலைஞர்கள் இதன் மூலம் ஐஐடியில் படிக்க முடியும்.

வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்க பல புதிய சிந்தனைகள் தேவைப்படுகின்றன. ஒரு நாடு முன்னேற வேண்டுமென்றால் தனி மனிதனின் வளர்ச்சியும் முக்கியம்.

சென்னை பாரதிய வித்யாபவன் சார்பில் நடந்த மார்கழி மகா உற்சவ நிகழ்ச்சி
சென்னை பாரதிய வித்யாபவன் சார்பில் நடந்த மார்கழி மகா உற்சவ நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கணிதத்தையும் இசையும் இணைத்து புதிய பாட த்திட்டத்தை சென்னை ஐஐடியில் கொண்டு வர உள்ளோம். அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள். குழந்தைகளுக்கு இசையை கற்று கொடுங்கள். அதன் மூலம் இசையை வளர்க்க முடியும்.

2047-க்குள் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி பல இடங்களில் பேசி வருகிறார். அதற்கு நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாட்டின் கலாச்சாரத்தை தெரியப்படுத்த வேண்டும்" என பேசினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, "பாரதிய வித்யா பவன் சார்பில் மார்கழி உற்சவம் இன்று தொடங்கியுள்ளது. இதில் சுமார் 1400-க்கு மேற்பட்ட கலைஞர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். குழந்தைகளுக்கு கலாச்சாரம் மற்றும் கலையும் சேர்த்து கற்றுத் தர வேண்டும்.

சென்னை ஐஐடியில் இசையையும் கணிதத்தையும் சேர்த்து பி.டெக் பாடப்பிரிவில் புதிய பாடத்திட்டம் உருவாக்க உள்ளோம். இதற்கான பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இது தொடர்பான அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும். இசையும் கணிதமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தவை. இசை ஸ்ருதிகளுக்கும் கணிதத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளது.

மேலும் இசைஞானி இளையராஜா பெயரில் ஆய்வு மையமும் அமைத்துள்ளோம். சென்னை ஐஐடியில் 100 பேர் அமர்ந்து கேட்கும் வகையில் புதிய அரங்கம் ஒன்றும் அமைக்க உள்ளோம்.

சென்னை ஐஐடியில் இசை மற்றும் கலாச்சாரத்தில் 36 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு அதில் 7 பேர் சேர்ந்துள்ளனர். அதே போல் அனைத்து ஐஐடிகளிலும் இசை மற்றும் கலாச்சாரத்தில் இடஒதுக்கீடு வழங்குவது குறித்தும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளோம். சென்னை ஐஐடியில் இசை மற்றும் கலாச்சார படிப்பில் சேரும் மாணவர்கள் கச்சேரிகளில் கலந்து கொள்ளவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்" என்றார்.

TAGGED:

BTECH
KAMAKODI
MADRAS IIT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.