வில்லிவாக்கம்: பிறந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் பெண் குழந்தை ரூ. 4 லட்சத்துக்கு விற்பனை - தாய் உள்பட 4 பேர் கைது
19 வயதே ஆன பவித்ராவின் கணவர் பெயர் கணேஷ் குற்ற வழக்கு ஒன்றில் கைது செய்யப்பட்டு 8 மாதங்களுக்கும் மேலாக புழல் சிறையில் உள்ளார்.
Published : August 28, 2026 at 10:24 AM IST
சென்னை: வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் பிறந்த பச்சிளம் பெண் குழந்தையை தாயே ரூபாய் 4 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் பிறந்த பெண் குழந்தையை ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தம்பதிக்கு விற்றதாக சென்னை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகின் சமூகப் பணியாளர் மலர்விழி, வில்லிவாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார்.
புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணையைத் தொடங்கினர். அதில், கொருக்குப்பேட்டையைச் சேர்ந்த பவித்ரா என்ற பெண், தனக்கு இரண்டாவதாக பிறந்த பெண் குழந்தையை இடைத்தரகர்கள் மூலம் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த கணேசமூர்த்தி - செல்வரசி தம்பதிக்கு ரூ. 4 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து காவல்துறையும், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் விசாரணை நடத்தி, ஆந்தராவிலிருந்து குழந்தையை மீட்டதுடன், அத்தம்பதியை சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சிறையில் கணவன்
சட்டவிரோதமாக குழந்தையை விற்பனை செய்தது தொடர்பாக வில்லிவாக்கம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 19 வயதே ஆன பவித்ராவின் கணவர் பெயர் கணேஷ் என்கிற குள்ள கணேஷ். இவர் குற்றவழக்கு ஒன்றில் கைது செய்யப்பட்டு 8 மாதங்களுக்கும் மேலாக புழல் சிறையில் உள்ளார். இவர்களுக்கு ஏற்கெனவே ஒரு குழந்தை உள்ள நிலையில் கணவர் சிறைக்குச் செல்லும்போது பவித்ரா இரண்டாவது முறையாக கர்ப்பமாக இருந்ததுள்ளார்.
கணவரும் சிறையில் இருப்பதால் உணவுக்கே கஷ்டப்பட்டு வந்த பவித்ரா, தனது குடும்ப சூழ்நிலை குறித்து அயனாவரத்தைச் சேர்ந்த ஆண்டாள் (64), கொருக்குப்பேட்டையைச் சேர்ந்த தனலட்சுமி (26) ஆகியோரிடம் கூறியுள்ளார்.
அப்போது ஆண்டாள் தனக்குத் தெரிந்த ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தம்பதிக்கு நீண்ட காலமாக குழந்தை இல்லை என்றும், பவித்ராவுக்கு பிறக்கும் இரண்டாவது குழந்தையை அவர்களிடம் கொடுத்தால் ரூபாய் 4 லட்சம் பெற்றுத் தருவதாகவும், மேலும் பிரசவத்துக்கான செலவையும் அந்த தம்பதியே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என கூறியுள்ளார்.
இதையடுத்து வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் வரவேற்பாளராக பணியாற்றும் துர்காவிடம் பவித்ரா குறித்த முழு விவரங்களை ஆண்டாளும், தனலட்சுமியும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், குழந்தை பிறந்த சில நாள்களிலேயே ஆந்திர தம்பதியிடம் குழந்தையை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும், இதில் எந்தவித பிரச்சினையும் ஏற்படாத வகையில் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர்கள் துர்காவிடம் கூறியுள்ளனர்.
பிறந்து ஒரே நாளில் குழந்தை விற்பனை
இந்நிலையில், கடந்த 18ஆம் தேதி பவித்ராவுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. குழந்தை பிறந்த மறுநாளே, ஏற்கனவே பேசியிருந்தபடியே, ஆந்திர தம்பதியினர் ரூ. 4 லட்சத்தை பவித்ராவிடம் வழங்கியுள்ளானர். மருத்துவமனை வரவேற்பாளர் துர்கா மற்றும் இடைத்தரகர்கள் ஆண்டாள், தனலட்சுமி ஆகியோர் முன்னிலையில் பிறந்து ஒரே நாளே ஆன பெண் குழந்தையை பவித்ரா, ஆந்திர தம்பதியிடம் ஒப்படைத்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
பெற்ற குழந்தையை விற்பனை செய்ததற்காக கிடைத்த ரூ.4 லட்சத்தில் மருத்துவமனை வரவேற்பாளர் துர்கா மற்றும் இடைத்தரகர் ஆண்டாள் ஆகியோருக்கு தலா ரூ. 50 ஆயிரம் கமிஷனாக பவித்ரா வழங்கியுள்ளார். ஆனால், இடைத்தரகராக செயல்பட்ட தனலட்சுமிக்கு கமிஷன் வழங்கவில்லை என தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த தனலட்சுமி, குழந்தை விற்பனை செய்யப்பட்ட விவகாரம் குறித்த தகவலை வெளியிட்டதாக போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த சட்டவிரோத குழந்தை விற்பனை விவகாரத்தில் மருத்துவமனை நிர்வாகத்துக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்தில் மருத்துவமனையின் உரிமையாளரிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் ஆண்டாள், தனலட்சுமி, துர்கா இணைந்து இதற்கு முன்பும் சட்டவிரோதமாக குழந்தைகளை விற்பனை செய்துள்ளனரா என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
சட்டவிரோதமாக பெண் குழந்தையை விற்பனை செய்ததாக வில்லிவாக்கம் போலீசார் 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். குழந்தையின் தாய் பவித்ரா, இடைத்தரகர்கள் ஆண்டாள், தனலட்சுமி, துர்கா என 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் குழந்தை விற்பனை தொடர்பாக மேலும் யாருக்கெல்லாம் தொடர்புள்ளது என்பது குறித்தும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.