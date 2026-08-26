தமிழ்நாட்டிற்கு மேலும் 2 புதிய விமான நிலையங்கள் - த.வெ.க அரசின் தொலைநோக்கு திட்டம் இதுதான்!
விமான நிலையங்கள், மாநிலத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் இணைப்பை உறுதி செய்வதோடு மட்டுமில்லாமல் முதலீடுகள், ஏற்றுமதி மற்றும் சுற்றுலாவையும் ஊக்குவித்து, நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்பை வழங்கும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : August 26, 2026 at 7:57 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே உள்ள சென்னை விமான நிலையத்தை விரிவுபடுத்துதல் தவிர, ஓசூர், ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் புதிய விமான நிலையங்களை அமைக்கும் திட்டங்களையும் த.வெ.க அரசு முன்னெடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட கொள்கை விளக்கப் புத்தகத்தில், மாநிலத்தின் விமான நிலையங்களை விரிவுபடுத்தவும், நவீனமயமாக்கவும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
அந்த குறிப்பில், மாநிலத்தில் புதிய விமான நிலையங்கள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள பிற விமான நிலையங்களின் விரிவாக்கம் மற்றும் நவீனமயமாக்கலுக்கு டிட்கோ முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. இத்திட்டங்கள் மற்றும் முயற்சிகள் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்களிப்பதுடன், 2036ஆம் ஆண்டுக்குள் 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என்ற பொருளாதார இலக்கை அடைவதற்கான மாநில அரசின் தொலைநோக்கு திட்டத்திற்கு உறுதுணையாக அமையும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் புதிய விமான நிலையம்
சென்னை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களின் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு விமானப் போக்குவரத்திற்கான தேவைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சென்னைக்கு அருகில் புதிய சர்வதேச விமான நிலையத்தை அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான புதிய மாற்று இடங்கள் நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்து அடையாளம் காணப்படும்.
இந்த இடங்களுக்கான ஆய்வுகள் இந்திய விமான சாத்தியக்கூறு நிலையங்கள் ஆணையத்தின் (AAI) மூலம் மேற்கொள்ளப்படும். சாத்தியக்கூறு ஆய்வின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் விமான நிலையத்தை அமைப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொள்ளும்.
இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையம், தற்போதுள்ள சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தின் பயணிகள் கையாளும் திறனை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில், விமான நிலையத்தின் வடமேற்குப் பகுதியில் புதிய பயணிகள் முனையத்தை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்தப் புதிய முனையத்தை தேசிய நெடுஞ்சாலையுடன் இணைக்கும் வகையில் சாலை அமைப்பதற்கு தேவைப்படும் அனுமதிகளை தமிழ்நாடு அரசிடம் AAI கோரியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு, AAI-க்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கும்.
இந்த விரிவாக்கத் திட்டத்தின் மூலம் சென்னை விமான நிலையத்தின் சேவைகள் மேம்படுத்தப்படுவதுடன், புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்படும் வரை பயணிகளின் விமான போக்குவரத்து தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய முடியும்.
ஓசூரில் விமான நிலையம்
ஓசூர்-கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் அதிகரித்து வரும் பயணிகள் மற்றும் சரக்குப் போக்குவரத்துத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரில் விமான நிலையம் ஒன்றை அமைக்கவுள்ளது. இத்திட்டம், இப்பகுதியில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில் சூழலமைப்பிற்கு மேலும் ஊக்கமளித்து, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விமானப் போக்குவரத்து மற்றும் பொருளாதார மையமாக ஓசூரை நிலைநிறுத்த வழிவகுக்கும்.
ராமநாதபுரத்தில் புதிய விமான நிலையம்
தமிழ்நாடு அரசு, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து இணைப்பு மற்றும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், ராமேஸ்வரம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள சுற்றுலாத்தலங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும் புதிய பசுமைவெளி விமான நிலையம் (Greenfield Airport) ஒன்றை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
இப்புதிய விமான நிலையத்தை அமைப்பதற்காக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இரண்டு இடங்கள் கண்டறியப்பட்டன. மாநில அரசின் கோரிக்கையின் பேரில், இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையத்தின் (AAI) குழு, இவ்விரு இடங்களின் சாத்தியக்கூறினை நேரில் ஆய்வுசெய்து, அதன் அறிக்கையை அரசிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது.
இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இறுதி இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, விமான நிலையத்தை மேம்படுத்துவதற்கான தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
விமான நிலையங்களின் விரிவாக்கம் மற்றும் நவீனமயமாக்கல்
தமிழ்நாடு அரசு, மாநிலம் முழுவதும் வான்வழி இணைப்புகளை வலுப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து உட்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் மிகுந்த முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது. தற்போது தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, தூத்துக்குடி மற்றும் சேலம் ஆகிய ஆறு விமான நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இவற்றில் முதல் நான்கு விமான நிலையங்கள் சர்வதேச விமான நிலையங்களாகச் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும், வேலூரில் புதிய விமான நிலையத்திற்கான உட்கட்டமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது. விமான நிலையம் செயல்படுவதற்கான தேவையான ஒப்புதல்களை உரிய அமைச்சகத்திடம் பெற்றவுடன், வேலூரில் பயணிகள் விமான சேவைகள் தொடங்கப்படும்.
|இதையும் படிங்க: பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து விவகாரம் - பேரவையில் தவெக-திமுக-அதிமுக வார்த்தை மோதல்
இவ்விமான நிலையங்கள், மாநிலத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் இணைப்பை உறுதி செய்வதோடு மட்டுமில்லாமல் முதலீடுகள், ஏற்றுமதி மற்றும் சுற்றுலாவையும் ஊக்குவித்து, நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்பை வழங்குகின்றன.
அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும், செயல்பாட்டுத் திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, தூத்துக்குடி மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி போன்ற இடங்களில் ஏற்கனவே உள்ள விமான நிலையங்களின் விரிவாக்கம் மற்றும் நவீனமயமாக்கல் பணிகளைத் இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையம் (AAI) தொடங்கியுள்ளது.
நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள்
நிலம் ஒரு முக்கியமான தேவையாக இருப்பதை உணர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு, தொழில்துறை, முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறையின் மூலம் நிலங்களை கையகப்படுத்துதல் மற்றும் குத்தகைக்கு பெறுதல் ஆகியவற்றை எளிதாக்கியுள்ளது. இதுவரை, ரூ.2,898.14 கோடி செலவில் 2,115.90 ஏக்கர் பட்டா நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில், 1,858.54 ஏக்கர் நிலம் AAI-யிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ரூபாய் 200.98 கோடி மதிப்பிலான 365.92 ஏக்கர் அரசு நிலங்கள் விரிவாக்கத்திற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில், 164.96 ஏக்கர் நிலம் AAI-யிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் விமான நிலையத்தை பொறுத்தவரை ரூ.364.85 கோடி செலவில் 297.17 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
தவிர, ரூ.390 கோடி மதிப்பிலான 301.44 ஏக்கர் பாதுகாப்புத் துறை நிலம், சம மதிப்பிலான நிலம் என்ற அடிப்படையில் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திடமிருந்து பெறப்பட்டு, கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி விமான நிலையங்களின் விரிவாக்கத்திற்காக AAI-யிடம் ஒப்படைக்கப் பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கைகளின் மூலம், விமான நிலையங்களின் விரிவாக்கம் மற்றும் நவீனமயமாக்கல் திட்டங்களை உரிய காலத்தில் செயல்படுத்துவதை மாநில அரசு உறுதிசெய்து வருகிறது. இதன் மூலம், விமானப் போக்குவரத்து மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான முன்னணி மையமாக தமிழ்நாட்டின் நிலை வலுப்படுத்தப்படுகிறது என கொள்கை விளக்க புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.