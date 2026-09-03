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ஏர்போர்ட்: ஒசூருக்கு 'நோ' - ஆந்திராவின் குப்பத்திற்கு கர்நாடகா 'ஓகே' சொன்னது ஏன்?

ஆந்திராவின் குப்பம் பகுதியில் புதிய விமான நிலையம் அமைவதால், தங்களுக்கு வணிகரீதியாக எந்த இழப்பும் ஏற்படாது என்று பெங்களூரு விமான நிலைய நிர்வாகம் கருதுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 6:58 PM IST

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- By எஸ். சிவக்குமார்

சென்னை: ஓசூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் பெங்களூரு விமான நிலைய நிர்வாகம், ஆந்திராவின் குப்பம் பகுதியில் புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு ஒப்புக் கொண்டது ஏன் என்று கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

ஆந்திர மாநிலம், சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குப்பம் பகுதியில் புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான முதற்கட்ட பணியை அந்த மாநில அரசு தொடங்கி உள்ளது. இதற்கான முதற்கட்ட பணிக்காக ரூபாய் 734 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்து 1788 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.

குப்பம் பகுதியில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு, அதற்கான தொழில்நுட்ப, பொருளாதார சாத்தியக்கூறு அறிக்கை இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த திட்டங்களுக்கு தேவையான தள அனுமதி பெறுதல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள ஆந்திரப் பிரதேச விமான நிலைய மேம்பாட்டுக் கழக அதிகாரிகள், மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகத்திடம் முன்மொழிந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தின் மாதிரி படம்
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தின் மாதிரி படம் (TN DIPR)

இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு, கர்நாடக மாநில எல்லைப் பகுதியில் உள்ள கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரில் சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும், புதிய சர்வதேச விமான நிலையம் அமைப்பதற்க்கான இடம் தேர்வு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் சட்டப் பேரவையில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்திருந்தார். இந்த திட்டத்தின் மூலமாக, ஓசூரில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்கள் ஊக்கம் பெருவதுடன், விமான சேவையால் பொருளாதார மையமாக ஓசூர் நிலைநிறுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இருப்பினும், ஓசூரில் விமானம் நிலையம் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதாவது, பெங்களூரு விமான நிலைய நிர்வாகத்துடன் மத்திய அரசு செய்து கொண்டுள்ள ஒப்பந்தத்தின்படி, பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் இருந்து 150 கிலோ மீட்டர் வான்வழி தொலைவுக்கு, அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு புதிதாக எந்தவொரு விமான நிலையமும் நிறுவுவதற்கு அனுமதி இல்லை.

ஆனால், ஓசூர், பெங்களூரு விமான நிலையம் இடையே உள்ள தொலைவு 90 கிலோ மீட்டர் என்பதால் பெங்களூரு விமான நிலைய நிர்வாகத்துடன் மத்திய அரசு செய்து கொண்ட ஒப்பந்தப்படி, இந்த திட்டம் நிறைவேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறான சூழ்நிலையில், ஆந்திர மாநிலம், குப்பத்தில் புதிய விமான நிலையத்துக்கான அனுமதியை பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலைய நிர்வாகத்திடம் இருந்து ஆந்திர அரசு அனுமதி பெற்றுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

ஓசூரில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு முட்டுக்கட்டை போடும் அதே பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலைய நிர்வாகம், பெங்களூருக்கு அருகே இருக்கும் ஆந்திர மாநிலத்தின் குப்பம் பகுதியில் மட்டும் விமான நிலையம் அமைக்க ஒப்புக்கொண்டது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது?

முன்னதாக, சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில், ஒசூர், கிருஷ்ணகிரியில் தொழில் வளர்ச்சியை முடக்கும் வகையில் அதற்கு அருகிலேயே புதிய விமான நிலையத்தை அந்திர அரசு அமைக்க முயற்சி செய்வதாக திமுக எம்எல்ஏ ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா பதில் அளித்தார்.

அப்போது, ஆந்திர மாநிலம், எந்தவொரு புதிய விமான நிலையத்தையும் அமைப்பதற்கான பணிகளை தொடங்கவில்லை என்றும், அது முற்றிலும் தவறான தகவல் என்று அவர் கூறினார். சமூக வலைதளங்களில் வந்த செய்தியின் அடிப்படையில் பதில் அளிக்க முடியாது என்றும் அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்திருந்தார்.

ஓசூரில் விமானம் நிலையம் அமைக்க அனுமதி தராத பெங்களூர் விமான நிலைய நிர்வாகம், ஆந்திராவிற்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கியதற்கான காரணம் குறித்து பார்க்கும் போது, குப்பம் விமான நிலையம் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பிறகு விமான நிலையத்தின் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை பெங்களூரு விமான நிலைய நிர்வாகமே நேரடியாக கவனித்து கொள்வதற்கான ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், குப்பம் விமான நிலையத்தின் முதலீட்டு செலவினங்களில் 15 சதவீதத்தை பெங்களூரு விமான நிலைய நிர்வாகத்திற்கு வழங்க ஆந்திர அரசு ஒப்புக் கொண்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், ஆந்திராவின் குப்பம் பகுதியில் புதிய விமான நிலையம் அமைவதால், தங்களுக்கு வணிகரீதியாக எந்த இழப்பும் ஏற்படாது என்று பெங்களூரு விமான நிலைய நிர்வாகம் கருதுகிறது. மேலும் குப்பம் விமான நிலையம் மூலமாக பெங்களூரு விமான நிலையத்தின் சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் பயணிகள் நெரிசல் குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. எனவே, ஆந்திராவின் குப்பத்தில் புதிய விமான நிலையம், பெங்களூரு விமான நிலைய நிர்வாகம் ஒப்புக் கொண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

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