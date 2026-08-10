தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை இறுதியில்தான் பாட வேண்டும் என கூறவில்லை: மத்திய அரசு விளக்கம்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில், மத்திய அரசு முக்கிய விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.
Published : August 10, 2026 at 6:03 PM IST
சென்னை: தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை நிகழ்ச்சிகளின் இறுதியில்தான் பாட வேண்டும் என சுற்றறிக்கையில் எந்த இடத்திலும் தாங்கள் தெரிவிக்கவில்லை என மத்திய அரசு சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் நடைபெறும் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடி துவங்கும் நடைமுறையை உறுதி செய்யக் கோரி சென்னையை சேர்ந்த அனன்யா ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாடியே தமிழ்நாட்டில் அரசு நிகழ்ச்சிகள் துவங்கப்படுவதும், நிகழ்ச்சி முடிவில் தேசிய கீதம் பாடி நிறைவு செய்வதும் பல ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் மரபாக பின்பற்றப்படுகிறது.
இந்த நடைமுறையை நீர்த்துப் போகச் செய்யும் வகையில், அரசு நிகழ்ச்சிகளில் வந்தே மாதரமும், தேசிய கீதமும் பாடப்பட்ட பிறகே மூன்றாவதாக தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து பாடப்படுகிறது.
அரசு நிகழ்ச்சியை 'வந்தே மாதரம்' பாடியே துவங்க வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் 2026 ஜனவரி 28ஆம் தேதி பிறப்பித்த சுற்றிக்கையில், மாநில பாடலை பாடி அரசு நிகழ்ச்சியை துவங்க எந்த தடையையும் விதிக்கவில்லை.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுவது வெறும் சடங்கு அல்ல. அது தமிழர்களின் உணர்வு, கலாச்சாரம் மற்றும் அடையாளமாக உள்ளது. பல தலைமுறைகளாக அரசு நிகழ்ச்சிகள் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடியே துவங்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: 'நாங்க டென்ஷனாகவே இருந்தோம்; நீங்க ரிலாக்சா இருக்கீங்களே': எம்ஆர்கே பேச்சால் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்த முதலமைச்சர்
வந்தே மாதரத்துக்கு எதிராகவோ, தேசிய கீதத்துக்கு எதிராகவோ இந்த வழக்கை தொடரவில்லை. அரசு நிகழ்ச்சிகளில் இந்த கலாச்சார மோதலை தவிர்க்கும் வகையில், தமிழ்த் தாய் வாழ்த்தை முதலில் பாடுவதற்கு தகுந்த நிர்வாக அறிவுறுத்தல்களை பிறப்பிக்க அரசுகக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கை அண்மையில் விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தனர்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு இன்று (ஆக 10) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஏ.ஆர்.எல். சுந்தரேசன், "மத்திய அரசு ஜூலை 9ம் தேதி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தேசிய பாடலும், தேசிய கீதமும் எங்கு பாடப்பட வேண்டும். எந்த நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக இணைந்து பாட வேண்டும். மாநில அரசின் பாடல் எப்போது பாடப்பட வேண்டும் என தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பாணையில் முதலில் வந்தே மாதரமும், அதனைத் தொடர்ந்து தேசிய கீதமும் பாடப்பட வேண்டும் என்றே கூறப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை நிகழ்ச்சிகளின் இறுதியில் தான் பாட வேண்டும் என சுற்றறிக்கையில் எந்த இடத்திலும் மத்திய அரசு தெரிவிக்கவில்லை" எனத் தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை அடுத்த வாரம் ஒத்திவைத்தனர்.