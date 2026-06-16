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மகளை கொலை செய்துவிட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட நேபாள காவலாளி: சென்னையில் பரபரப்பு

மனைவியுடன் ஏற்பட்டிருந்த தகராறு காரணமாக நேபாள காவலாளி லக்ஷ்மண பிரசாத் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்தது, போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையம்
சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 6:59 PM IST

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சென்னை: பள்ளி வளாகத்திலேயே மகளை கொலை செய்துவிட்டு, நேபாள காவலாளி உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு உதவிப்பெறும் உயர்நிலைப்பள்ளியில் நேபாளத்தைச் சேர்ந்த லக்ஷ்மண பிரசாத் (40) என்பவர் காவலாளியாக வேலை செய்து வந்துள்ளார். பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள காவலாளிகளுக்கென ஒதுக்கப்பட்டிருந்த குடியிருப்பில் லக்ஷ்மண பிரசாத் தனது மனைவி மற்றும் இரண்டு மகள்களுடன் வசித்து வந்தார். அவரது மூத்த மகள் கீதா (9), அதே பள்ளியில் 4-ஆம் வகுப்புப் படித்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், காவலாளி லக்ஷ்மண பிரசாத்துக்கும், அவரது மனைவிக்கும் இடையே அண்மையில் பிரச்னை ஏற்பட்ட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அவரது மனைவி தனது இளைய மகளை அழைத்துக் கொண்டு நேபாளத்துக்கு சென்றுவிட்டார். மூத்த மகள் கீதா, தனது தந்தை லக்ஷ்மண பிரசாத் தொடர்ந்து வசித்து வந்துள்ளார். குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக, காவலாளி கடும் மன உளைச்சலில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்றிரவு (ஜூன் 15) பள்ளியில் உதவியாளராக பணிபுரிந்து வரும் வாணி என்பவர் பள்ளியின் இரண்டாவது மாடியில் உள்ள அறைக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, காவலாளி லக்ஷ்மண பிரசாத்தின் மூத்த மகள் கீதா (வயது 9) தூக்கில் தொங்கிய நிலையிலும், லக்ஷ்மண பிரசாத் கழுத்தில் தூக்குக் கயிறுடன் கீழே விழுந்து படுகாயங்களுடன் இருந்துள்ளதையும் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்து சத்தம் போட்டுள்ளார்.

தகவலறிந்த பள்ளி ஊழியர்கள், சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர். இதன்பேரில், சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த காவலாளி லக்ஷ்மண பிரசாத்தை மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். எனினும், சிகிச்சைப் பலனின்றி இன்று (ஜூன் 16) உயிரிழந்தார்.

அதேபோல் சிறுமியின் உடலை மீட்ட காவல்துறையினர், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுகுறித்து போலீசார் கொலை மற்றும் தற்கொலை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், "மனைவியுடன் ஏற்பட்டிருந்த பிரச்னையால் லக்ஷ்மண பிரசாத் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்ததாகவும், இதன் காரணமாகவே இந்த விபரீத செயலில் அவர் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது.

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இச்சம்பவம் தொடர்பாக காவலாளி லக்ஷ்மண பிரசாத்தின் செல்போனில் தடயவியல் நிபுணர்களின் உதவியுடன் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

நேபாள காவலாளி
மகள் தூக்கிட்டு கொலை
SCHOOL CAMPUS
CHENNAI
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