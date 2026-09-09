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நேபாள பெரு வெள்ளம் - மூன்று பேரை மீட்டு தரக்கோரி தேனி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு

நேபாளத்திற்கு சென்று காணாமல் போன மூன்று பேரை மீட்பதற்காக அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்து டிஎன்ஏ பரிசோதனை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தேனி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு
தேனி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 8:55 PM IST

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தேனி: நேபாளத்திற்கு ஆன்மீக பயணம் மேற்கொண்டிருந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேரை மீட்டு தரக்கோரி தேனி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அவரது குடும்பத்தினர் சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆகஸ்ட் 26- ஆம் தேதி நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளத்தால் 1,300-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். தற்போது வரை 13,583 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், காணாமல் போன 5,000- க்கும் மேற்பட்டோரைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

நேபாளத்தில் பெரு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் விடிய விடிய மீட்புப் பணிகளும், நிவாரணப் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. உணவுப் பொருட்கள், குடிநீர் பாட்டில்கள், மருந்துப் பொருட்கள் போன்ற நிவாரணப் பொருட்களை நேபாளத்திற்கு இந்தியா தொடர்ந்து அனுப்பி வருகிறது. அத்துடன், மருத்துவக் குழுவினர், மீட்புக் குழுவினரும் நேபாளத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து கைலாஷ் மான்சரோவர் யாத்திரைக்கு சென்றிருந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு ஊர் திரும்பி வருகின்றனர். இதில் தமிழர்கள் சிலரை தொடர்புக் கொள்ள முடியவில்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உறவினர்களை தொலைபேசியில் தொடர்புக் கொள்ள முடியாதவர்கள், தங்களது உறவினர்களைத் தேடி நேபாளத்திற்கு சென்றுள்ளனர். அங்குள்ள மருத்துவமனைகள் மற்றும் முகாம்களில் தேடியும், ஆங்காங்கே தங்களது உறவினர்களின் புகைப்படங்களை ஒட்டியும் வருவது அனைவரையும் கண்கலங்கச் செய்துள்ளது.

அந்த வகையில், தேனி மாவட்டம், கோடாங்கிபட்டியைச் சேர்ந்த சரஸ்வதி (வயது 67) மற்றும் அவரது மகன் செல்வம் (வயது 49), செல்வத்தின் மனைவி சித்ராதேவி (வயது 40) ஆகிய மூவரும் சென்னையைச் சேர்ந்த யாத்திரை நிறுவனத்தின் மூலம் ஆன்மீக சுற்றுலாவாக நேபாளத்திற்கு கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி சென்றுள்ளனர். தற்போது அவரை அவர்களின் நிலை குறித்து தெரியாததால் அவரது குடும்பத்தினர் இன்று (செப்.09) தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர்.

ஏசி மெக்கானிக்காக செல்வம் பணிபுரிந்த நிலையில், தேனி மாவட்ட ஏர் கண்டிஷனர் இன்ஜினியரிங் அசோசியேஷன் சார்பிலும் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தனியாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மனு மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தேனி ஆட்சியர் வைத்தியநாதன் உறுதியளித்துள்ளார்.

இதனிடையே, செல்வம், சித்ரா, சரஸ்வதி, ஆகியோரை டிஎன்ஏ மூலம் கண்டறியும் நடவடிக்கையின் ஒருபகுதியாக செல்வத்தின் மகன் திருலோக சுந்தர் (வயது 21), சித்ராதேவியின் தாயார் தனலட்சுமி (வயது 64), சரஸ்வதியின் மற்றொரு மகன் சத்தியநாதன் ஆகியோரை தேனி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் ஏற்பாட்டில் மதுரையில் உள்ள தடய அறிவியல் துறை ஆய்வகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தேனி மாவட்ட ஏர் கண்டிஷனர் சங்கத்தின் கார்த்தி
தேனி மாவட்ட ஏர் கண்டிஷனர் சங்கத்தின் கார்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தேனி மாவட்ட ஏர் கண்டிஷனர் சங்கத்தின் கார்த்தி செய்தியாளர்களுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில், "கோடாங்கிப்பட்டியைச் சேர்ந்த செல்வம், அவரது மனைவி, தாய் ஆகிய மூவரும் ஆன்மீக சுற்றுலாவிற்காக நேபாளம் சென்றிருந்தனர். அங்கு ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது தொடர்பான மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனுவை வழங்கியுள்ளோம். டிஎன்ஏ பரிசோதனை ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக எங்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர்" என்றார்.

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TAGGED:

நேபாள பெரு வெள்ளம்
தேனி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு
கைலாஷ் மான்சரோவர் யாத்திரை
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