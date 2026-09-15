நேபாள பேரிடரில் காணாமல் போனவர்களின் குடும்பத்தினர் தலைமைச் செயலகம் முன் போராட்டம்
"நேபாளத்தில் விபத்து நடந்து 20 நாட்கள் ஆகியும் எந்த தகவலும் எங்களுக்கு வரவில்லை. காணாமல் போனவர்களை நேபாளத்தில் மட்டும் தேடாமல் சீனாவிலும் தேட வேண்டும்" உறவினர்களில் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
Published : September 15, 2026 at 4:24 PM IST
சென்னை: நேபாள பேரிடரில் காணாமல் போனவர்களின் நிலை குறித்து தெரிவிக்க கோரி, அவர்களின் உறவினர்கள் தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
நேபாளத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி, நிலச்சரிவு மற்றும் பணிப்பாறை சரிவால் பேரழிவு ஏற்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, திரிசூரி, போத்தே கோஷி ஆறுகளில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, ஆற்றின் பாதையில் இருந்த வீடுகள், கட்டடங்கள், வாகனங்கள் என அனைத்தும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இந்த காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கி 1,300-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயினர் என அந்நாட்டு அரசு அறிவித்திருந்தது.
|இதையும் படிங்க.. ரூ. 1 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு ஆதவ் அர்ஜுனா வழக்கு - மு.க. ஸ்டாலின் பதிலளிக்க செப்.21 வரை அவகாசம் வழங்கிய நீதிமன்றம்
இந்த பேரிடரில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து கைலாய யாத்திரை சென்ற பலர் சிக்கிக் கொண்டனர். அவர்களில் சிலரை, இந்திய அரசு, நேபாள அரசு, சீன அரசு ஆகியவை இணைந்து மீட்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் சென்றன. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்ற பலர், அந்த வெள்ளத்திற்குப் பிறகு என்ன ஆனார்கள் என்று தெரியவில்லை. 20 நாட்களாகியும் அவர்களை பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லை.
குறிப்பாக, சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்திரா ஏஜென்சி மூலம் யாத்திரை சென்ற 49 பேரிடம் இருந்து இதுவரை எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை.
இந்நிலையில், 49 பேரின் குடும்பத்தினர், சென்னை தலைமை செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, காணாமல் போனவர்களின் உறவினரான பாலு, செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "நேபாளத்தில் விபத்து நடந்து 20 நாட்கள் ஆகியும் எங்களின் உறவினர்கள் குறித்து எந்த தகவலும் எங்களுக்கு வரவில்லை. உரிய பதிலை எதிர்பார்த்து மட்டுமே காத்திருக்கிறோம். டிஎன்ஏ பரிசோதனை எடுத்த பிறகும் எந்தவித அறிவிப்பையும் அரசு வெளியிடாமல் இருக்கிறது. காணாமல் போனவர்களை நேபாளத்தில் மட்டும் தேடாமல் சீனாவிலும் தேட வேண்டும்" என்றார்.
இதேபோல், நேபாளத்தில் காணாமல் போனவரின் மனைவி அருந்ததி கூறுகையில், "என்னுடைய கணவர், நேபாளம் சென்று 20 நாட்கள் ஆகியும் என்ன ஆனார் என தெரியவில்லை. உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வருகின்றனர்" என்று தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க.. அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு - தள்ளுபடி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்
அதனைத் தொடர்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், அயலக தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசை நேரில் சந்தித்து, தங்கள் கோரிக்கையை தெரிவித்தனர்.
அப்போது, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நிலை குறித்து கேட்டறிந்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் உறுதி அளித்தார் என்று காணாமல் போனவர்களின் குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர்.