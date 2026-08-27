சிறுக சிறுக சேர்த்து வைத்த பணத்தில் நேபாளம் சென்ற தாய்: மகன் உருக்கமான வேண்டுகோள்
"நல்லதே நடக்கும் என நம்புகிறேன். எனது அம்மா உட்பட எல்லோரையும் பத்திரமாக மீட்டுக் கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்"
Published : August 27, 2026 at 6:38 PM IST
தஞ்சாவூர்: சிறுக சிறுக சேர்த்து வைத்த பணத்தில் தனது தாயார் நேபாளத்துக்கு புனித பயணம் சென்றதாகவும், அவரை பத்திரமாக மீட்டுக் கொண்டு வருமாறும் தஞ்சாவூரை சேர்ந்த இளவரசி என்பவரின் மகன் முரளி உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
நேபாள நாட்டில் பாயும் போடே கோஷி நதியில் நேற்று (ஆக.25) பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டு மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களை சூறையாடிச் சென்றது.
இந்த கோர பேரிடரில் சிக்கி 160-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும், 700-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகி இருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
காணாமல் போனவர்களில் 178 பேர் இந்தியர்கள் ஆவர். தமிழகத்தில் இருந்து நேபாளத்துக்கு ஆன்மீக பயணம் மேற்கொண்ட 57 பேரில் 20 பேர் பத்திரமாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளனர்.
மீதமுள்ள 37 பேரின் நிலைமை என்னவென்று தெரியவில்லை. இவர்கள் சென்னை, கும்பகோணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருந்து மட்டும் மொத்தம் 16 பேர் (கும்பகோணம் 11 தஞ்சாவூர் 5) நேபாளத்துக்கு ஆன்மீக சென்றுள்ளனர்.
அவர்களின் பெயர் விவரம்:
அன்பழகி, சித்ரா, சிவயோகம், இளவரசி, தங்கமதி ஆகியோர் தஞ்சாவூர் நகரில் இருந்து நேபாளம் சென்றுள்ளனர்.
ராம்குமார், கீதா, ராஜ்குமார், ஜெயந்தி, ரமேஷ், திருமலைராஜன், தையல்நாயகி, சாய்நாத், ஜெயலெட்சுமி, கேதாரகௌரி, சையத் உமர் பாருக் (டிராவல்ஸ் உரிமையாளர் மகன்) ஆகியோர் கும்பகோணத்தில் இருந்து நேபாளம் சென்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், இதுகுறித்து நேபாளத்துக்கு சென்றுள்ள தஞ்சையை சேர்ந்த இளவரசி என்பவரின் மகன் முரளி கூறுகையில், "எனது அம்மா அவ்வப்போது ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொள்வார்.
அந்த வகையில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு என் அம்மா நேபாளம் சென்றார். இதற்காக என்னிடம் பணம் கூட அவர் வாங்கவில்லை.
சிறுக சிறுக தானே சேர்த்து வைத்த பணத்தில்தான், அவர் நேபாளம் சென்றார். அங்கு சென்று புகைப்படத்தையும் பகிர்ந்தார்.
இதனிடையே, பெரு வெள்ளத்தால் எதிர்பாராத விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்கு பிறகு, என் அம்மாவை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை.
அங்குள்ள நிலவரம் குறித்து தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி, வாட்ஸ் அப் குழு அமைத்து அதில் தகவல்களை அளித்து வருகிறார்.
நல்லதே நடக்கும் என நம்புகிறேன். எனது அம்மா உட்பட எல்லோரையும் பத்திரமாக மீட்டுக் கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என அவர் உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்தார்.