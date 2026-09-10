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'நேபாள வெள்ளத்தில் காணாமல் போன 85 தமிழர்களை தொடர்ந்து தேடி வருகிறோம்' - உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தகவல்

இதுவரை 75 பேரின் குடும்பத்தினரிடம் இருந்து மரபணு மாதிரிகள் பெறப்பட்டு, காணாமல் போனவ்ரகளை அடையாளம் காணும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 8:19 PM IST

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சென்னை: நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல் போன ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சிவஞானம் உள்ளிட்ட 85 தமிழர்களை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பபட்டு வருவதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.

நேபாளத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம் காரணமக பெரும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதில் தமிழகத்தில் இருந்து இமயமலைக்கு புனித யாத்திரை மேற்கொண்ட சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி வி. சிவஞானம் உள்ளிட்டோர் காணாமல் போயுள்ளனர்.

அவர்களின் விவரங்களை குடும்பத்தினருக்கு தெரிவிக்கவும், மீடபு நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ள உத்தரவிடக் கோரியும் திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த பர்வேஷ் முஷ்ரப் என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல் போனவர்களை மீட்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

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இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (செப்.10) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

அதில், "தமிழகத்தில் இருந்து 305 பேர் யாத்திரை சென்றனர். அவர்களில் 220 பேர் பத்திரமாக தாயகம் திரும்பியுள்ளனர். காணாமல் போன மீதமுள்ள 85 பேரை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. கும்பகோணத்தை சேர்ந்த டிராவல்ஸ் நிறுவனம் மூலம் சென்ற 57 பேரில் 21 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள 36 பேரை மீட்கும் பணி தீவிரமாக முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது. ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சிவஞானத்தின் மகன் திருஞானசம்மந்தம் உள்ளிட்ட 4 பேர், தமிழ்நாடு அரசு செலவில் நேபாளத் தலைநகர் காத்மாண்டிற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு டி.என்.ஏ பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள மகாதேவ் யாத்ரா டிராவல்ஸ் நிறுவனம் மூலம் 49 பேர் நேபாளத்திற்கு சென்றனர். அவர்களுடன் தொடர்புகொள்ள இந்தியத் தூதரகம் தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. மாயமான 49 பேரில், சிலரின் புகைப்படங்கள் நேபாள காவல் துறையின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

அந்த படத்தில் இருக்கும் ஒரு நபரின் உடல் ஏற்கனவே கூட்டாக புதைக்கப்பட்டதால், டி.என்.ஏ. பரிசோதனை அறிக்கைகள் கிடைத்த பின்னரே அந்த உடலை மீட்டு கொண்டு வர முடியும். இதுவரை 75 பேரின் குடும்பத்தினரிடம் இருந்து டி.என்.ஏ. பரிசோதனை நடத்தி மரபணு மாதிரிகள் பெறப்பட்டு, அடையாளம் காணும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழகத்தில் இருந்து சென்ற 3 அதிகாரிகள், காத்மாண்டுவில் முகாமிட்டு தேடுதல் பணிகளை கண்காணித்து வருகின்றனர்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த அறிக்கையைப் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், தேடுதல் பணிகளில் உள்ள அடுத்தக்கட்ட முன்னேற்றம் குறித்த அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்யுமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்தனர்.

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