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நேபாள வெள்ளப்பெருக்கு துயரம்: டெல்லி விரையும் 4 அமைச்சர்கள் - முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு

ஆலோசனை கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன், தென்னரசு மற்றும் அயலகத்துறை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம்
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் (@TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 2:14 PM IST

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சென்னை: நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைக்காக நான்கு அமைச்சர்கள் டெல்லி செல்வதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நிவாரணப் பணிகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சென்னையில் உள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன், தென்னரசு மற்றும் அயலகத்துறை உயர் அதிகாரிகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இதில், நேபாள அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை மேற்பார்வையிடவும், உயிர் பிழைத்தவர்கள் பாதுகாப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்புவதை உறுதி செய்யவும், புது டெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தின் உறைவிட ஆணையர் ஆஷிஷ் குமார் மற்றும் ஒரு குழுவினரை காத்மாண்டுவிற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும், மத்திய அரசுடன் இணைந்து மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை ஒருங்கிணைத்து கண்காணிக்கவும், மீட்கப்பட்டவர்கள் பாதுகாப்பாகவும் விரைவாகவும் நாடு திரும்புவதை உறுதி செய்யவும், அவர்களுக்குத் தேவையான உடனடி மருத்துவ உதவிகளை வழங்கவும், பொதுப்பணித் துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறை, வேளாண்மைத் துறை மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத் துறை ஆகிய துறைகளைச் சார்ந்த நான்கு அமைச்சர்களை டெல்லிக்கு செல்ல வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதற்கு முன்னதாக, நேபாளத்தில் பாயும் போட்டே கோஷி ஆற்றில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 26) திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அந்த வெள்ளத்தால் கரையோர மாவட்டங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன. இந்த திடீர் வெள்ளத்தால் நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா வந்த பலர் மாயமாகி இருப்பதாக அந்நாட்டு சுற்றுலா வாரியம் தெரிவித்திருந்தது.

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நேபாள பெருவெள்ளத்தில் சிக்கி 170-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாக நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், 133 இந்தியர்கள் உள்பட சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகி இருப்பதாகவும், உயிரிழந்தவர்களில் இதுவரை 162 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், இந்த நேபாள வெள்ளப்பெருக்கில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 103 பேர் சிக்கியுள்ளதாக தற்போதுவரை தகவல் வெளியாகி உள்ளது. வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு பணிகள் திவீரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

TAGGED:

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