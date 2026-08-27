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நேபாளம் பேரழிவு: டோல் ஃப்ரீ எண்ணில் ஒருவரும் பதிலளிக்கவில்லை - உறவினர் வேதனை

24 மணி நேரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் அரசு உடனடியாக இதில் துரித கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் நேபாளத்தில் மாயமானவர்களின் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

முன்னாள் நீதிபதி சிவஞானத்தின் உறவினர் செந்தில் ராஜன்
முன்னாள் நீதிபதி சிவஞானத்தின் உறவினர் செந்தில் ராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 9:28 PM IST

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மயிலாடுதுறை: நேபாள பேரிடரில் மாயமான மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரியின் கணவர் உதயகுமார், டோல் ஃப்ரீ எண்ணை தொடர்புகொண்டபோது ஒருவரும் பதிலளிக்கவில்லை என கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார்.

மயிலாடுதுறையிலிருந்து ஏழு பேர் கொண்ட குழு கும்பகோணம் நாகேஸ்வரன் தெற்கு வீதியில் உள்ள 'சூப்பர் யாத்ரா ஏஜென்சி' என்ற சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர் வாயிலாக 13 நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது. இவர்களுடன் சேர்ந்து இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 57 பேர் மூன்று பேருந்துகளில் சென்ற நிலையில் நேபாளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கில் இந்த குழு சிக்கிக்கொண்டது.

இதில் ஒரு பேருந்தில் சென்ற 21 பேர் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மயிலாடுதுறை பகுதியில் இருந்து சென்ற ஏழு பேரில் தில்லை நகரைச் சேர்ந்த ரத்தினகுமார், பூங்குழலி தம்பதியினர் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள், சிதம்பரத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் பத்திரமாக உள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

அதேசமயம் மயிலாடுதுறை தோப்புத் தெருவைச் சேர்ந்த வெங்கட்ராமன், கழுகாணி மூட்டத்தைச் சேர்ந்த புஷ்பலதா மற்றும் மயிலாடுதுறை செட்டி தெருவைச் சேர்ந்த முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சிவஞானம் நிலை குறித்து எந்த தகவலும் இதுவரை தெரியவில்லை. ஆகையால், இவர்களது உறவினர்கள் தற்போது வேதனையில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

அந்தவகையில், மயிலாடுதுறையில் இருந்து சுற்றுலா சென்ற அபிராமி நகரைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரியின் கணவர் உதயகுமார் கூறுகையில், "பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரத்தை உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தீக்குளிப்பேன். டோல் ஃப்ரீ எண்ணை பலமுறை தொடர்பு கொண்டேன். இருப்பினும் ஒருவரும் பதிலளிக்கவில்லை. முழு நேரமும் டிவி முன்பாக அமர்ந்து என் மனைவியின் நிலை தெரியாமல் கலங்கி வருகிறேன்.

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ஆகையால், உடனடியாக அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுத்து தன் மனைவி உள்ளிட்டவர்களை மீட்க வேண்டும். இதுபோன்ற சமயங்களில் உதவவில்லை என்றால் எப்படி?" என கேள்வி எழுப்பினார். இத்துடன், மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இதுதொடர்பாக மனு அளித்துள்ளார். அதில், விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து தமது மனைவி மீட்டுத் தர வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

நேபாளில் தேடப்பட்டு வரும் முன்னாள் நீதிபதி

நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்று வெள்ளப்பெருக்கால் மாயமாகியவர்களில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சிவஞானமும் ஒருவர் ஆவார். கும்பகோணம் சூப்பர் யாத்ரா டிராவல்ஸ் வாயிலாக சுற்றுலா சென்ற 57 பேர்களில் இவரும் ஒருவர் ஆவார்.

இவர் குறித்தும் இதுவரை எந்த தகவலும் தெரியவில்லை என அவரின் உறவினர் செந்தில் ராஜன் வேதனைத் தெரிவித்துள்ளார். டோல் ஃப்ரீ எண்ணுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளதாகவும், அவர்கள் விபரத்தை குறித்துக் கொண்டு இதுவரை எந்த தகவலும் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். 24 மணி நேரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் அரசு உடனடியாக இதில் துரித கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

TAGGED:

நேபாளம் வெள்ளம்
NEPAL FLOOD
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