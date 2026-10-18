நியோமேக்ஸ் ரூ.10,000 கோடி நிதி மோசடி: முடக்கப்பட்ட சொத்துகளை இ - ஏலம் மூலம் விற்க நடவடிக்கை
மதுரை குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தி நியோமேக்ஸ் நிதி மோசடி தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 18, 2026 at 7:55 AM IST
சென்னை: நியோமேகஸ் நிதி மோசடி விவகாரத்தில் முடக்கப்பட்ட ரூ.10,000 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளில் அசையா சொத்துகளை இ - ஏலம் மூலம் விற்க தமிழ்நாடு பொருளாதார குற்றப்பிரிவு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பொதுமக்களிடம் கூடுதல் வட்டி தருவதாக ஆசைவார்த்தை கூறி, சுமார் ரூ.10 ஆயிரம் கோடி நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட நியோமேக்ஸ் பிராபர்ட்டீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான வணிக சொத்துக்களை பொது மின் ஏலம் மூலம் விற்பனை செய்யத் தமிழ்நாடு பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய இந்த மெகா நிதி மோசடி விவகாரத்தில் பல முதலீட்டாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மதுரை குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறையும் தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்து, நியோமேக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை முடக்கியது.
இதனிடையே பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு பணத்தைத் திருப்பி தரும் நோக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வின் உத்தரவு மற்றும் நேரடி கண்காணிப்பின்கீழ் தற்போது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அசையா சொத்துக்கள் ஏலத்திற்கு கொண்டுவரப்படுகின்றன.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், “இந்த நடவடிக்கையின் கீழ் ராமநாதபுரம் உச்சிப்புளி ரிசார்ட்ஸ், திருச்சி மொரைஸ் சிட்டியில் உள்ள ஒரு வணிக மனை மற்றும் 26 வீட்டுமனைகள், திண்டுக்கல் கொடை ரோடு கேட்டரிங் கல்லூரி மற்றும் ஹோட்டல், சிவகங்கை அரசனூர் டிரைவ்-இன் ஹோட்டல், தேவக்கோட்டை திருமண மண்டபம் ஆகியவை ஏலப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.
மேலும், விருதுநகர், தூத்துக்குடி வில்லிசேரி, செங்கல்பட்டின் கள்ளபிரான்புரம், நெய்க்குப்பி உள்ளிட்ட பகுதிகள் மற்றும் திருச்சி சன்னமங்கலம் ஆகிய இடங்களில் அமைத்துள்ள பல்வேறு தரிசு நிலங்களும் ஏலத்தில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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தொடர்ந்து, அரசு நிறுவனமான எம்.எஸ்.டி.சி. இணையதளம் மூலம் இ - டெண்டர் மற்றும் இ - ஏலம் வாயிலாக, ‘உள்ளபடி உள்ளவாறே’ என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் இந்த விற்பனை நடைபெறவுள்ளது. ஏலத்தில் பங்கேற்க விரும்புபவர்கள் வருகிற அக்டோபர் 21 - நவம்பர் 24ஆம் தேதி வரை சொத்துக்களை நேரில் பார்வையிட்டு, ஆவணங்களை சரிபார்க்கலாம்.
மேலும், ஏலத்தில் பங்கேற்கும் நியோமேக்ஸ் நிதி மோசடியில் பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் முன் வைப்புத்தொகை செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு பெறலாம். இதுதொடர்பான முழு விவரங்களையும், நிபந்தனைகளையும் அறிய தமிழ்நாடு பொருளாதார குற்றப்பிரிவின் www.tneow.tn.gov.in அல்லது MSTC-யின் www.mstcecommerce.com ஆகிய இணையதளங்களை அணுகலாம்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.