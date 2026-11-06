நெல்லையப்பர் கோயில் திருக்கல்யாண நிகழ்வில் திடீர் மின்தடை - கோயில் நிர்வாகம் விளக்கம்
திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோயிலில் ஐப்பசி திருக்கல்யாண நிகழ்வு இன்று அதிகாலை விமர்சையாக நடைபெற்றது.
Published : November 6, 2026 at 3:59 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லையப்பர் கோயிலில் நடைபெற்ற திருக்கல்யாண நிகழ்வின் போது ஏற்பட்ட மின்தடை தொடர்பாக கோயில் நிர்வாகம் விளக்கமளித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பிரசித்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் ஒன்றாக திருநெல்வேலியில் உள்ள நெல்லையப்பர் கோயில் கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில், நெல்லையப்பர் கோயிலில் ஐப்பசி திருக்கல்யாண திருவிழா கடந்த அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. 12 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான திருக்கல்யாணம், இன்றைய (நவம்பர் 6) தினம் அதிகாலை விமர்சையாக நடைபெற்றது.
இவ்விழாவிற்காக பல்வேறு வண்ண மலர்களால் கோயில் மற்றும் ஆயிரம் கால் மண்டபம் போன்றவை சிறப்பாக அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, காந்திமதி அம்பாள் மணக்கோலத்தில் சிறப்பு அலங்காரத்தில், ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார்.
பின்னர், நெல்லையப்பர் சுவாமி தங்க பல்லக்கில் சுவாமி சன்னதியில் இருந்து மேளதாளம் முழங்க, எழுந்தருளிய பின்னர், நெல்லை கோவிந்தர், மாப்பிள்ளை அழைப்பு போன்ற சடங்குகள் செய்யப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு நெல்லையப்பர் சுவாமியை அழைத்து வந்தனர். தொடர்ந்து, சுவாமி நெல்லையப்பர் மற்றும் காந்திமதி அம்பாளுக்கு திருக்கல்யாணம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.
பின்னர், சுவாமிக்கும், அம்பாளுக்கும் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த ஐப்பசி திருக்கல்யாணத் திருவிழாவின்போது, ஆயிரம் கால் மண்டபத்தில் திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டது. இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்ற நெல்லையப்பர் கோயில் திருக்கல்யாண நிகழ்வின்போது, ஏற்பட்ட மின்தடை சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது குறித்து நெல்லையப்பர் கோயில் நிர்வாகம் தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில், நெல்லையப்பர் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள ஆயிரங்கால் மண்டபம் முழுவதும் ஜெனரேட்டர் மூலமாகவே மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும், திருக்கல்யாண நிகழ்வின்போதும் ஜெனரேட்டர் மூலமே மின்சாரம் வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: ‘கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி புத்தகங்கள்; தி.மு.க ஆட்சியில் ஊழல்’ - பகிரங்கமாக அறிவித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
மேலும், அதிக மின்னழுத்தம் காரணமாக திருக்கல்யாண நிகழ்வுக்கு முன்னதாகவே, ஜெனரேட்டரில் பழுது ஏற்பட்டதாகவும், இதையடுத்து, கோயில் ஊழியர்கள் உடனடியாக பழுதை சரிசெய்து மூன்று நிமிடங்களுக்குள் மீண்டும் மின் இணைப்பை வழங்கியதாகவும் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.