ETV Bharat / state

இளவட்டக்கல் போட்டியில் அசத்தல்... தெலங்கானா சென்றும் பரிசுகளை வென்ற நெல்லை பெண்கள்!

இந்த போட்டிக்கு 'திருமணக் கல்', 'மாப்பிள்ளைக் கல்' என்றும் பெயர் உண்டு, அதாவது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இளவட்டக்கல் தூக்கும் ஆண்களுக்கு தான் பெண் கொடுக்கும் பழக்கம் இருந்துள்ளது.

இளவட்டக்கல் தூக்கிய வீரர் ராஜகுமாரி
இளவட்டக்கல் தூக்கிய வீராங்கனை ராஜகுமாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 7:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

- By இரா. மணிகண்டன்

"பெண்களாலும் இதில் சாதிக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்துள்ளோம். ஆரம்பத்தில் ஊரில் ஒரு மாதிரி பார்த்தார்கள். ஆனாலும் உரிய பயிற்சிக்குப் பிறகு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றோம். இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை அன்று நடைபெறும் போட்டியில் கலந்து கொள்ள ஆர்வமுடன் உள்ளோம்" என்றார் கல்லூரி மாணவியான லெஜின்.

தமிழ்நாடு என்றாலே நினைவுக்கு வருவது பாரம்பரியம் - பண்பாடு - கலாச்சாரம். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றின் எக்ஸ்பிரஸ் வேக வளர்ச்சியால் நமது பாரம்பரியங்களில் சில நம்மை விட்டு மறைந்து விட்டன. மேலும், அழிவில் விளிம்பில் உள்ள பாரம்பரியங்களை பாதுகாத்து, அதனை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல எங்கோ ஒரு மூலையில் யாரோ ஒருவர் இன்னமும் போராடி வருவதை அவ்வப்போது பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் ஒன்றான இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டியை, அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்ல திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த கிராம மக்கள் போராடி வருகின்றனர்.

அது என்ன இளவட்டக் கல்?

100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் கோலோச்சி இருந்த வீர விளையாட்டுகளில் இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டியும் ஒன்று. ஜல்லிக்கட்டை போலவே மதுரை, நெல்லை, சிவகங்கை, தேனி போன்ற தென்மாவட்டங்களில் இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டியும் தமிழர்களின் வீர விளையாட்டாக இருந்து வந்தது. 100 கிலோ வரை எடையுள்ள கல்லை உருண்டையாக செதுக்கி அதனை தூக்குவது தான் இந்த இளவட்டக்கல் போட்டியாகும்.

இளவட்டக்கல் போட்டி
இளவட்டக்கல் போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

எந்த பிடிமானமும் இல்லாமல், மிகவும் வழுவழுவென இந்த கல் செதுக்கப்பட்டிருக்கும். முதலில் குத்த வைத்த நிலையில் அமர்ந்து இரு கைகளால் அந்த கல்லை இறுக்க கட்டி அணைத்து மெதுவாக கால் மூட்டுகள் வரை நகர்த்துவார்கள். பின்னர் அப்படியே கல்லோடு மெல்ல எழுந்து நெஞ்சுக்கு நகர்த்தி பின் தோள்பட்டை வரை கல்லை தூக்கி, அப்படியே பின்னால் கல்லை போடுவது தான் இந்த வீர விளையாட்டின் விதிமுறை.

இதற்கு, "திருமணக் கல்" "மாப்பிள்ளைக் கல்" என்றும் பெயர்கள் உண்டு. அப்போது இளவட்டக்கல் தூக்கும் ஆண்களுக்கு தான் பெண் கொடுக்கும் வழக்கம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டும் தற்போது பொங்கல் பண்டிகை நாட்களில் இப்போட்டி நடத்தப்படுகிறது. ஆண்களின் வீரத்தையும், உடல் வலிமையும் வெளிப்படுத்தும் இளவட்டக் கல் போட்டியின் வரலாற்றை மாற்றி பெண்களும் இப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு அசத்தி வருகின்றனர்.

பட்டிதொட்டி எங்கும் பரவிய இளவட்டக் கல் போட்டி

அதாவது திருநெல்வேலி மாவட்டம் வள்ளியூர் அருகே வடலிவளை என்ற கிராமத்தில் தான் இளவட்டக்கல் போட்டியில் பெண்கள் தேசிய அளவில் சாதனை படைத்து வருகின்றனர். சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் மட்டும் வசிக்கும் இந்த கிராமத்தில் கடந்த 29 ஆண்டுகளாக இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டி ஊர் மக்கள் சார்பில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக பெண்களும் பங்கேற்கும் இளவட்டக் கல் போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இளவட்டக்கல் போட்டி
இளவட்டக்கல் போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தெலங்கானாவில் சாதனை படைத்த வடலிவிளை பெண்கள்

பெண்களும் பங்கேற்க தொடங்கிய பின்பு வடலிவிளை இளவட்டக்கல் போட்டியின் புகழ், பட்டி தொட்டி எங்கும் பரவத் தொடங்கியது. குறிப்பாக சமூக வலைதளங்கள் மூலம் இந்த கிராம பெண்களின் வீரம் வைரலானது. இதனைப் பார்த்த தெலங்கானா மாநிலம் தாடிபத்திரி பகுதி மக்கள் தெலுங்கு வருடப் பிறப்பின் போது அங்கு நடத்தப்படும் இளவட்டக்கல் தூக்கும் போட்டியில் திருநெல்வேலி பெண்களை பங்கேற்க அழைத்தனர்.

அதன்படி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வடலிவிளை கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் தெலங்கானாவில் நடைபெறும் இளவட்டக்கல் போட்டியில் பங்கேற்று சாதனை படைத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக கடந்தாண்டு அங்கு நடைபெற்ற போட்டியில் முதல் மூன்று பரிசுகளையும் இவர்கள் தட்டிச் சென்றனர்.

இளவட்டக்கல் தூக்கிய கல்லூரி மாணவி லெஜி
இளவட்டக்கல் தூக்கிய கல்லூரி மாணவி லெஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இளவட்டக் கல் பயிற்சியில் பெண்கள்

இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு 2 வாரங்கள் மட்டுமே இருப்பதால், தற்போது வடலிவிளை கிராமத்தில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இடவட்டக்கல் தூக்கும் பயிற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த பயிற்சியை நேரில் பார்க்க ஈடிவி பாரத் ஊடகக் குழு வடலிவிளை சென்றது.

அங்கு ஊருக்கு நடுவே உள்ள மைதானத்தில் ஆண்கள் ஆர்வமுடன் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அங்கு 45 கிலோ, 60 கிலோ, 90 கிலோ, 100 கிலோ, 115 கிலோ என சைஸ்வாரியாக இளவட்டக் கற்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. பெண்களும் ஆர்வமுடன் இளவட்டக் கல் தூக்கும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதை பார்க்க முடிந்தது.

அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதற்கான முயற்சி

இது குறித்து தெலங்கானா மாநிலத்தில் நடந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ராஜகுமாரி நம்மிடம் கூறுகையில், "எங்கள் ஊரில் பொங்கல் விளையாட்டு சிறப்பாக இருக்கும். இந்த வீர விளையாட்டை பார்ப்பதற்கு வெளியூரில் இருந்தும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருவார்கள். சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள், பெண்கள் அனைவரும் விளையாடுவோம். இது பாரம்பரிய விளையாட்டு என்பதால் அடுத்த தலைமுறைக்கும் எடுத்துச் செல்வதற்காக நாங்கள் முயற்சி செய்து வருகிறோம்.

தெலங்கானா மாநிலத்திற்கு சென்று நாங்கள் விளையாடினோம். அங்கு முதல் மூன்று பரிசுகளை பெற்றோம். அங்குள்ள மக்கள் எங்களை மிகவும் ஆச்சரியமாக பார்த்தார்கள். அங்கு 100 கிலோ எடையுள்ள கல்லை தூக்கினோம். தற்போது பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு நாங்கள் பயிற்சி எடுத்து வருகிறோம்" என்றார்.

இளவட்டக்கல் போட்டியில் தெலங்கானாவில் சாதித்த நெல்லை பெண்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து கல்லூரி மாணவி லெஜின் கூறுகையில், "நான் கல்லூரி படித்துக் கொண்டே பளு தூக்கும் போட்டியில் பல மாவட்டங்களில் சென்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன். எங்கள் ஊரில் ஆண்கள் மட்டுமே இளவட்டக்கல் தூக்கி வந்தனர். அதை பார்த்து எங்களுக்கும் ஆர்வம் ஏற்பட்டது. எனவே, தற்போது நாங்களும் இள வட்டக்கல் தூக்கி வெற்றி பெற்று வருகிறோம்.

இளவட்டக் கல் என்றால் ஆண்கள் மட்டுமே தூக்குவார்கள் என்பதை மாற்றி பெண்களும் போட்டிகளில் பங்கேற்று வருகிறோம். பெண்களாலும் இதில் சாதிக்க முடியும் என்று நிரூபித்து காட்டி விட்டோம். ஆரம்பத்தில் ஊரில் ஒரு மாதிரி பார்த்தார்கள். ஆனாலும் நாங்கள் உரிய பயிற்சிக்கு பிறகு போட்டியில் வெற்றி பெற்றோம். இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை சிறப்பாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். போட்டியில் பங்கேற்க ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்கிறேன். எங்களை பார்த்து பிற பெண்களும் போட்டியில் பங்கேற்கிறார்கள்" என்றார்.

இளவட்டக்கல் தூக்கிய இளைஞர் ரெஜின்சன்
இளவட்டக்கல் தூக்கிய இளைஞர் ரெஜின்சன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெண்களின் சாதனையைப் பார்த்து பெருமைப்படுகிறோம்

மேலும், ரெஜின்சன் என்ற இளைஞர், "இந்த விளையாட்டை நாங்கள் பாரம்பரியமாக விளையாடி வருகிறோம். கடந்த ஆண்டு 115 கிலோ எடையுள்ள கல்லை தூக்கினேன். இந்த ஆண்டு அதை விட கூடுதல் எடை கல்லை தூக்குவதற்கு கடந்த 20 நாட்களாக பயிற்சி எடுத்து வருகிறேன். எங்கள் ஊரைச் சேர்ந்த பெண்கள் வெளி மாநிலம் சென்று சாதித்திருப்பதை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன்" என்றார்.

இளவட்டக் கல் போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்து வரும் சுந்தர் கூறுகையில், "ஆரம்பத்தில் எங்கள் ஊரில் இளைஞர்கள் வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இதில் பங்கேற்றனர். நாளடைவில் இது ஒரு போட்டியாக மாறிவிட்டது. பாரம்பரிய விளையாட்டு என்பதால் நமது பாரம்பரிய திருவிழாவான பொங்கல் பண்டிகை அன்று இந்த போட்டியை நடத்தி வருகிறோம்.

29 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்கள் ஊரில் இந்த விளையாட்டு தொடங்கியது. முதலில் ஐந்து முதல் ஆறு பேர் மட்டுமே பங்கேற்றனர். தற்போது 60 பேர் வரை இப்போட்டியில் பங்கேற்கின்றனர். இதை பார்த்து விட்டு பெண்களும் ஆர்வமாக பங்கேற்றார்கள். சாதாரண கல்லை இளவட்டக்கலாக மாற்ற முடியாது. இதற்காக மலையில் இருந்து கரும்பாறையை எடுத்து வந்து எடைக்கு ஏற்றாற் போல் செதுக்கி இளவட்டக் கல்லை உருவாக்குகிறோம்" என்று கூறினார்.

பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க முயற்சிக்கும் வடலிவிளை கிராமத்து பெண்களுக்கு ஒரு சல்யூட்...

TAGGED:

NELLAI STONE LIFTING WOMEN ACHIEVES
STONE LIFTING COMPETITION
NELLAI STONE LIFTING WOMENS
இளவட்டக்கல் போட்டியில் பெண்கள்
NELLAI STONE LIFTING WOMENS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.