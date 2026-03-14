ஈரானில் தவிக்கும் நெல்லை மீனவர்கள்; உறவினர்கள் அரசுக்கு கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை
நெல்லையில் இருந்து ஈரான் சென்றுள்ள 99 மீனவர்களும், போர் பதற்றத்தால் சொந்த ஊர் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் தங்கியுள்ள பகுதிக்கு மிக அருகில் குண்டு மழை பொழிவதாக தங்கள் குடும்பத்தினரிடம் கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : March 14, 2026 at 6:42 PM IST
திருநெல்வேலி: போர் பதற்றும் நீடித்துவரும் சூழலில், ஈரானில் தவிக்கும் நெல்லை மீனவர்களை சொந்த ஊருக்கு அழைத்துவரக் கோரி உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் சேர்ந்து ஈரானுடன் சண்டையிட்டு வருகிறது. பதிலுக்கு ஈரானும், இஸ்ரேல் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த போர் காரணமாக, மேற்காசியாவில் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது. இதனால், ஈரானில் தவிக்கும் தமிழக மீனவர்களின் உறவினர்கள் மிகுந்த கவலையில் உள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மீனவர்கள் பலர், ஈரானில் தங்கியிருந்து மீன்பிடித் தொழில் செய்து வருகின்றனர். குமரி மாவட்டத்தில் இருந்து 900-க்கும் அதிகமான மீனவர்கள், ஈரான், பஹ்ரைன் ஆகிய நாடுகளில் தங்கி மீன்பிடித் தொழில் செய்து வருகின்றனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக, திருநெல்வேலி மாவட்டம், கூடங்குளம் அருகே உள்ள இடிந்தகரை, தோமையார்புரம், உவரி, கூட்டப்புளி, கூடுதாழை உள்ளிட்ட மீனவ கிராமங்களை சேர்ந்த 99 மீனவர்கள், ஈரானில் தங்கி மீன்பிடித் தொழில் செய்து வருகின்றனர்.
ஏஜெண்டுகள் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் இவர்கள், குறிப்பிட்ட முதலாளிக்கு மீன் பிடித்துக் கொடுப்பார்கள். இவர்களுக்குத் தேவையான படகு, வலை உள்ளிட்ட அனைத்து உபகரணங்களையும் அந்த முதலாளி வழங்குவார். மீனவர்கள் கடலுக்குள் சென்று பிடித்து வரும் மீனில் சரிபாதி பங்கை முதலாளிக்கு வழங்க வேண்டும்; மீதமுள்ள சரிபாதி பங்கை மீனவர்களே விற்று வருமானம் ஈட்டிக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் மாதம்தோறும் நிரந்தர வருமானம் கிடைப்பதால் தமிழக மீனவர்கள் பல ஆண்டுகளாக ஈரானில் தங்கி மீன்பிடித்தொழில் செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நெல்லையில் இருந்து ஈரான் சென்றுள்ள 99 மீனவர்களும், போர்ப் பதற்றம் காரணமாக சொந்த ஊர் திரும்புவதற்கு விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் தங்கியுள்ள பகுதிக்கு மிக அருகில் குண்டு மழை பொழிவதாக, தங்கள் குடும்பத்தினரிடம் கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில், ஈரானில் தவிக்கும் தங்கள் உறவினர்களை மீட்டு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, இடிந்தகரையைச் சேர்ந்த மீனவ மக்கள், நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளனர். இதுகுறித்து, இடிந்தகரையை சேர்ந்த சகாய ஷீபா என்பவர் கூறியதாவது:
உள்நாட்டில் மீன்பிடித்தொழிலில் போதிய லாபம் கிடைப்பதில்லை. ஆண்டுக்கு 3 மாதம் மழை பெய்கிறது. இதுதவிர மீன்பிடித் தடைக்காலத்திலும் தொழில் பாதிப்படையும். இங்கிருந்து மீன்பிடித் தொழில் செய்தால் கிடைக்கும் வருமானத்தில் குழந்தைகளின் கல்வி செலவு உள்பட குடும்ப செலவுகளை சமாளிக்க முடிவதில்லை. எனவே, எங்கள் ஊர் மீனவர்கள் பலர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று மீன்பிடித் தொழில் செய்து வருகின்றனர்.
என் கணவரும் ஈரானில் தான் உள்ளார். தற்போது ஈரானில் போர் பதற்றம் நிலவுவதால் அவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கவில்லை. அவர்கள் தங்கியிருக்கும் அறையில் பதற்றத்துடன் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஊர் திரும்ப வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். ஆனால், அவர்களை எங்களால் சரிவர தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. எனவே, மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிரமாக செயல்பட்டு எங்கள் உறவினர்களை மீட்டு அழைத்து வர வேண்டும் என்று கூறினார்.