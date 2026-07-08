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சிங்கப்பெண் படை விழிப்புணர்வு நிகழ்வில் வெளிவந்த 3 சம்பவங்கள் - நெல்லை காவல்துறை உடனடி நடவடிக்கை

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தங்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து காவல்துறையிடம் அல்லது குழந்தைகள் உதவி மையங்களில் புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற சிங்கப்பெண் படை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற சிங்கப்பெண் படை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 12:07 PM IST

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திருநெல்வேலி: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெற்ற 3 சம்பவங்கள் வெளிச்சத்திற்கு வந்ததை தொடர்ந்து திருநெல்வேலி காவல்துறை உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

பாலாமடை பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினர் மாணவிகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள், இணையவழி மோசடிகள், பாலியல் தொந்தரவுகள், சமூக வலைதளங்களை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து மாணவிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

இந்த நிகழ்ச்சியின் போது, மாணவிகள் தங்களுக்கு நேர்ந்த பாதிப்புகள் மற்றும் இணையவழி தொந்தரவுகள் குறித்து அச்சமின்றி சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினரிடம் தெரிவித்தனர். இதன் மூலம் மூன்று முக்கிய சம்பவங்கள் வெளி வந்துள்ளன.

முதல் சம்பவத்தில், 14 வயது சிறுமி ஒருவர் வீட்டில் தனியாக இருந்த போது, தனக்கு அறிமுகமான நபர் ஒருவர் தவறான முறையில் நடந்து கொண்டதாக தெரிவித்தார். இதனையடுத்து, சம்பவம் தொடர்பாக ஊரக அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் பதிவு செய்யப்பட்டு, வழக்குப்பதிவு செய்து, சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து, இரண்டாவது சம்பவத்தில், 16 வயது மாணவியுடன் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகிய நபர் ஒருவர், பின்னர் பல்வேறு செல்போன் எண்களில் இருந்து தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு தொந்தரவு செய்து வந்ததாக மாணவி தெரிவித்தார். இதுகுறித்து உடனடியாக குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அமைப்புக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதுடன், ஊரக அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் மூலம் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

அதேபோல், மூன்றாவது சம்பவத்தில், 15 வயது மாணவியின் புகைப்படத்தை, அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பம் மூலம், வேறொரு நபருடன் இருப்பது போன்ற போலி படமாக மாற்றி Instagram-ல் பதிவிட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து மாணவி சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினரிடம் தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து, அவரது பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர், தாழையூத்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டு, காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியின் மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்த இந்த மூன்று சம்பவங்கள் குறித்தும், சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் வழக்குப்பதிவு செய்து, சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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மேலும், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தங்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் பாலியல் தொந்தரவு, மிரட்டல், சமூக வலைதளங்களில் நடைபெறும் இணையவழி குற்றங்கள் உள்ளிட்ட எந்தவித பாதிப்புகளாக இருந்தாலும், அச்சம் அல்லது தயக்கம் கொள்ள வேண்டாம். அதுகுறித்து உடனடியாக காவல்துறையிடம் அல்லது குழந்தைகள் உதவி மையங்களில் புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறை பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

TAGGED:

சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை
நெல்லை காவல்துறை
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