EXCLUSIVE: நெல்லையில் இஸ்லாமியர்கள் மீது மனித உரிமை மீறலா? சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகளிடம் பயோமெட்ரிக் நடைமுறை ஏன்? காவல் ஆணையர் பிரத்யேக தகவல்
திருநெல்வேலி மாநகரில் மட்டும் மொத்தம் 640 பேர் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
Published : September 9, 2026 at 9:58 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் கடந்த காலங்களில் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர்களை குறிவைத்து விசாரணை நடத்தப்படுவதாகவும், அவர்களின் கருவிழி ரேகைகள் பதிவு செய்யப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், இதுகுறித்து காவல் ஆணையர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாநகர பகுதியில் உள்ள மேலப்பாளையத்தில் இஸ்லாமிய மக்கள் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர். இதனிடையே, கடந்த சில தினங்களாக அங்குள்ள சில குறிப்பிட்ட வீடுகளுக்கு காவல்துறையினர் நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடந்த காலங்களில் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு சிக்கிய நபர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று அவர்களது விவரங்களை சேகரித்து வருகின்றனர்.
மேலும், அந்த நபர்களின் கருவிழி புகைப்படம், கைரேகை போன்றவற்றை பயோமெட்ரிக்கில் போலீசார் பதிவு செய்து செல்வதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, இஸ்லாமிய சமுதாய மக்களை மட்டுமே குறிவைத்து, இதுபோன்ற விசாரணை நடைபெறுவதாக சமூக வலைதளங்களில் பொதுமக்கள் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய சூழலில், எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நெல்லை முபாரக், இதுதொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அவரது அறிக்கையில், "சட்டப்பூர்வ அழைப்பாணை அல்லது முறையான காரணம் இல்லாமல் மேலப்பாளையம் மக்களிடம் மனித உரிமை மீறலில் போலீசார் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த அடக்குமுறையை முதலமைச்சர் தடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மேலப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த எஸ்டிபிஐ நிர்வாகி கனி என்பவரிடம் ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொலைபேசியில் பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "கடந்த இரண்டு வாரங்களாக மேலப்பாளையத்தில் சிலரது வீடுகளில் போலீசார் இதுபோன்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பழைய குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்ட நபர்களை விசாரணை செய்வதாகவும், அந்த நபர்களின் கைரேகை, கருவிழி போன்ற விவரங்களை சேகரிப்பதாகவும் கூறுகின்றனர். தற்போது அந்த நபர்கள் திருந்தி குடும்பத்தோடு நிம்மதியாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.
ஆனால், மீண்டும் பழைய குற்றச் செயல்களை நினைவுப்படுத்துவதை போல இந்த விசாரணை அமைந்துள்ளது. மேலப்பாளையம் பகுதியில் வீடுகள் அனைத்தும் நெருக்கமாக இருக்கும். குறிப்பிட்ட நபரின் வீட்டிற்கு போலீசார் வந்து செல்வதால், அக்கம்பக்கத்தில் அந்த குடும்பத்தினரை வேறு விதமாக பார்க்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே இது போன்ற நடைமுறையை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்" என்றார்.
இதுகுறித்து திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய்யை, ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "தமிழகம் முழுவதும் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் பட்டியலில் உள்ள நபர்களின் கருவிழி கைரேகை போன்ற விவரங்களை சேகரிக்க காவல்துறை தலைமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், தென் மண்டல காவல்துறையில் நாங்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். இதற்காகவே போலீசாருக்கு பிரத்யேக பயோமெட்ரிக் கருவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தக் கருவியில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகளின் கருவிழி கைரேகை போன்ற விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. திருநெல்வேலி மாநகரில் மட்டும் மொத்தம் 640 பேர் சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இவர்களில் இதுவரை 300 பேரின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 348 பேரிடம் விவரங்களை சேகரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேலப்பாளையத்தில் மட்டும் தனிப்பட்ட சிலரின் விவரங்களை போலீசார் சேகரிக்கவில்லை. யாராக இருந்தாலும் தவறு செய்தவர்கள், சட்டத்தின் முன் குற்றவாளிகள் தான். தற்போது உள்ள நவீன காலத்தில் ஒரு குற்றம் நிகழும் போது சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு இதுபோன்ற பயோமெட்ரிக் நடைமுறை உதவியாக இருக்கும்.
சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் பட்டியலில் இருப்போர், வெளி மாநிலங்களில் ஏதேனும் குற்றங்களில் ஈடுபடுகிறார்களா? என்பதை கண்காணிப்பதற்கும் இந்த நடைமுறை உதவியாக இருக்கும். சரித்திரப் பதிவேடு பட்டியலில் இருப்பதால், தொடர்ந்து அவர்களை கண்காணிப்பதற்கு பயோமெட்ரிக் நடைமுறை அவசியம் தேவைப்படுகிறது. எனவேதான். போலீசார் இந்த விவரங்களை சேகரிக்கிறார்கள்" என்றார்.