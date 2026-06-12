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நெல்லையில் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை - பாதிரியாருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்த போக்சோ நீதிமன்றம்

குற்றவாளி செல்வராஜுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ. 10,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டதோடு, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ. 1 லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

போக்சோ வழக்கில் கைதான பாதிரியார் செல்வராஜ்
போக்சோ வழக்கில் கைதான பாதிரியார் செல்வராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 12:58 PM IST

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திருநெல்வேலி: 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து போக்சோ வழக்கில் கைதான பாதிரியாருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நெல்லை போக்சோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் (வயது 59). இவர் வடக்கன்குளத்தில் உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் பாதிரியாராக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் அந்த தேவாயலத்திற்கு 7 வயது சிறுமி ஒருவர் தனது பெற்றோருடன் பிரார்த்தனை செய்ய வந்துள்ளார். அந்த சிறுமியிடம் பாதிரியார் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயார் அளித்த புகாரின் பேரில், வள்ளியூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் செல்வராஜ் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். அந்த காலகட்டத்தில் காவல் நிலைய ஆய்வாளராக இருந்த சாந்தி இந்த வழக்கின் புலன் விசாரணையை மேற்கொண்டு, குற்றம்சாட்டப்பட்ட பாதிரியார் செல்வராஜை கைது செய்தார்.

இந்த வழக்கின் விசாரணையானது நெல்லை மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், குற்றம்சாட்டப்பட்ட செல்வராஜ் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டன.

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இதனை அடுத்து நேற்று (ஜூன் 11) நீதிபதி சுரேஷ் குமார், குற்றவாளி செல்வராஜுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ. 10,000 அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டார். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ. 1 லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நெல்லை மாவட்ட காவல்துறையின் தீவிர நடவடிக்கையால், இந்த ஆண்டில் மட்டும் இதுவரை 12 போக்சோ வழக்குகளில் தொடர்புடைய 12 குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒருவருக்கு மரண தண்டனையும், இருவருக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனையும் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், அவர்களுக்கு எதிராகக் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான மற்றும் தொடர்ச்சியான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

TAGGED:

POCSO CASE
SEXUAL HARASSMENT CASE
நெல்லை போக்சோ வழக்கு
பாதிரியாருக்கு சிறை தண்டனை
7 YEARS PRISON TO PRIEST

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