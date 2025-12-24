பெற்ற மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தந்தைக்கு தூக்கு தண்டனை
நெல்லையில் 14 வயது மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், கடந்த 7 மாதங்களாக விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில், இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 24, 2025 at 2:18 PM IST
திருநெல்வேலி: பெற்ற மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த தந்தைக்கு, தூக்கு தண்டனை வழங்கி நெல்லை மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரியை சேர்ந்த 47 வயது தொழிலாளி ஒருவருக்கு 14 வயதில் ஒரு மகள் உள்ளார். வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக, இவர் தனது மகளுக்கு தொடர்ச்சியாக பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார். இது குறித்து சிறுமி அவரது தாயிடம் கூறியதாகவும், அவர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சிறுமியின் உடலிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், சிறுமியை அவரது தாய் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அங்கு சிறுமி பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் 7 மாத கார்பிணியாக இருப்பதை கண்டறிந்து, போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.
நாங்குநேரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில், 14 வயது சிறுமிக்கு தனது கணவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தாய் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் சிறுமியின் தந்தையை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்குத் தொடரப்பட்ட போது, நான்குநேரி பகுதி உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக (ASP) பணியாற்றிய டாக்டர் பிரசன்ன குமார் (தற்போது திருநெல்வேலி மாநகர துணை ஆணையாளர்) தலைமையிலான குழுவினர் வழக்கை மிகத் தீவிரமாக முன்னெடுத்தனர். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிலம்பரசன் வழிகாட்டுதலின்படி, நான்குநேரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தினர் குறுகிய காலத்திலேயே ஆதாரங்களைத் திரட்டி நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணை திருநெல்வேலி போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், நீதிபதி சுரேஷ் குமார் முன்னிலையில் நடைபெற்று வந்தது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்காக அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் உஷா, வலுவான வாதங்களை முன் வைத்தார். அந்த வகையில், கடந்த 7 மாதங்களாக விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில், இன்று மதியம் 12 மணியளவில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுரேஷ்குமார், "பெற்ற மகளை பாதுகாக்க வேண்டிய தந்தையே இத்தகைய கொடூரச் செயலில் ஈடுபட்டது சமூகத்தில் மன்னிக்க முடியாத குற்றம். இது ஒரு மிகப்பெரிய சமூகக் கொடூரம் என்பது சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கிறேன்" என தீர்ப்பளித்தார்.
மேலும், குற்றவாளிக்கு ரூ.25,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு தமிழக அரசு சார்பில் ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் நீதிபதி சுரேஷ்குமார் உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், குற்றம் நடந்த 7 மாதங்களுக்குள்ளேயே குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை பெற்று தந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும், அரசு வழக்கறிஞருக்கும் பாராட்டு குவிந்து வருகிறது. இத்தீர்ப்பு குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு ஒரு பெரும் எச்சரிக்கையாக அமையும் என்றும் கூறப்படுகிறது.