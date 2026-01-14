ETV Bharat / state

சட்டப் பேரவை தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி? நெல்லை முபாரக் பேட்டி

ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளி வருவதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் கேட்டுக் கொண்டார்.

நெல்லை முபாரக் பேட்டி
நெல்லை முபாரக் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 1:34 PM IST

1 Min Read
புதுக்கோட்டை: வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி என்பதை விரைவில் அறிவிப்போம் என்று எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் கூறினார்.

புதுக்கோட்டையில் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியின் ஐடி விங்க் மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொள்ள வந்த கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "எஸ்டிபிஐ கட்சி 2026-ம் ஆண்டு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் தன்னுடைய கணக்கை தொடங்கும். அதற்கு ஏற்றார் போல் கூட்டணி அமைக்கும். இந்த மாதம் இறுதி அல்லது பிப்ரவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் மாநில குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. அதில் கூட்டணி குறித்து முடிவு செய்து அறிவிப்போம். தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணியா? அல்லது யாருடன் கூட்டணி? என்பதை எங்களுடைய மாநில குழுவில் முடிவு செய்யப்படும்.

மக்களுக்காக உழைப்பதற்கு யார் வந்தாலும் அவர்களை வரவேற்க நாங்கள் தயார். பாஜகவை தவிர மற்ற அனைவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். மாஸ் லீடராக வரும் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய், மக்களுக்கு பணி செய்ய வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்கப் போவது மக்கள் தான். அவர்கள் தான் எஜமானர்கள். அவர்கள் என்ன முடிவு எடுப்பார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்" என்றார்.

மேலும், ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாதது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, "வருமான வரித்துறை, அமலாக்கத் துறையை தொடர்ந்து அந்த பட்டியலில் தற்போது புதிதாக சென்சார் போர்டை மத்திய அரசு சேர்த்துள்ளது. இதன் மூலம் எதிர்க்கட்சிகளின் குரலை ஒடுக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு இறங்கியுள்ளது.

இது கண்டிக்கத்தக்கது. ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளி வருவதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். கலைக்கு அரசியல் கிடையாது. எனவே இதில் அரசியல் செய்ய வேண்டாம்" என்றார்.

இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது என்ன நடந்ததோ அதை தான் பராசக்தி படத்தில் எடுத்துள்ளார்கள். காங்கிரஸ் கட்சி குறித்து அதில் பல்வேறு கருத்துக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதனால் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணிக்குள் விரிசல் வருமா என்று கேட்ட போது, "இதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். பராசக்தி திரைப்படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்தி என்பது வரலாற்று சிறப்புமிக்கது. இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை யாராலும் மறக்கடிக்க முடியாது" என்று நெல்லை முபாரக் கூறினார்.

