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நெல்லை மேயருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் திருப்பம்; திமுக மா.செ. மீது மேயர் குற்றச்சாட்டு

மாவட்ட செயலாளர் அப்துல் வகாப்புக்கும், மேயருக்கும் இடையே பிரச்சனை இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கும்படி அப்துல் வகாப் தன்னை கட்டாயப்படுத்தியதாக மேயர் குற்றஞ்சாட்டியிருப்பது நெல்லை மாவட்ட திமுகவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக மா.செ மீது மேயர் குற்றச்சாட்டு
திமுக மா.செ மீது மேயர் குற்றச்சாட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 4:57 PM IST

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திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டை திமுக எம்எல்ஏ அப்துல் வகாப், நில விவகாரத்தில் ஒப்புதல் வழங்கும்படி தனக்கு அழுத்தம் கொடுத்ததாக நெல்லை மாநகராட்சி திமுக மேயர் ராமகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

நெல்லை மாநகராட்சி மேயரான திமுகவை சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் டவுன் வேணுவன குமாரர் கோயில் தெருவில் வசித்து வருகிறார். நேற்றிரவு மர்ம நபர்கள் மேயர் ராமகிருஷ்ணன் வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். அந்த நபர்கள் தன்னை கொலை செய்யும் நோக்கத்தோடு வீட்டுக்குள் புகுந்ததாக மேயர் ராமகிருஷ்ணன் குற்றம் சாட்டினார்.

இதற்கிடையே, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக முகமது அப்சல், அப்துல் அஜீஸ் ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையே, நெல்லை மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், பாளையங்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் வகாப் சார்பில் மேயருக்கு தொடர்ச்சியாக அச்சுறுத்தல் இருந்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில், மேயர் வீட்டிற்கு இன்று துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மேயர் ராமகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "கடந்த சில நாட்களாகவே எனக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது. பல்வேறு கோப்புகள் விஷயமாக எனக்கு மிரட்டல் வருகிறது. நேற்று மர்ம நபர்கள் கொலை செய்யும் நோக்கோடு எனது வீட்டிற்குள் புகுந்தனர். அவர்களை பெங்களூரில் இருந்து அழைத்து வந்துள்ளனர். ஏற்கனவே அந்த நபர்கள் மீது வழக்குகள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. அவர் கூலிப்படையைச் சேர்ந்தவர்களா? என்பது தெரியவில்லை.

நரசிங்கநல்லூரில் உள்ள ஒரு இடத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும்படி பல்வேறு நபர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டார்கள். அதில் பாளையங்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினரும் ஒருவர். அவரும் பலமுறை என்னை தொலைபேசி மூலமாகவும், நேரிலும் தொடர்பு கொண்டு அந்த இடத்தை முடித்து தரும்படி கேட்டுக்கொண்டார்.

எங்கள் கட்சி தலைமைக்கும், மாவட்டத்தில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் நபர் மீது புகார் அளித்துள்ளேன். உள்கட்சி பூசல் எதுவும் இல்லை. இது இரு நபர்களுக்கு இடையான பிரச்சனை. இதற்கும் கட்சிக்கும் சம்பந்தமில்லை" எனத் தெரிவித்தார்.

ஏற்கனவே மாவட்ட செயலாளர் அப்துல்வகாப்புக்கும், மேயருக்கும் இடையே பிரச்சனை இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கும்படி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் வகாப் தன்னை வலியுறுத்தியதாக மேயர் வெளிப்படையாக கூறி இருப்பதால் அரசியல் ரீதியாக பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

DMK
DMK MLA
நெல்லை மேயர்
திமுக
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