ஆளுநரை அவமதிக்கும் வகையில் மாணவி நடந்து கொண்டது ஏற்புடையதல்ல - நீதிபதிகள் கருத்து
பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநரை அவமதிக்கும் வகையில் மாணவி நடந்து கொண்டது ஏற்புடையதல்ல என்று நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
Published : December 8, 2025 at 8:26 PM IST
மதுரை: ஆளுநர் கையால் தமது பட்டத்தை வாங்க மறுத்த பல்கலைக்கழக மாணவியின் பட்டம் செல்லுபடியாகும் தன்மைக்கு தடைவிதிக்க வேண்டும் எனக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த ராம்குமார் ஆதித்தியன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், 'நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் 32வது பட்டமளிப்பு விழா 13.08.2025 அன்று நடைபெற்றது.
அந்த விழாவில் தமிழக ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என்.ரவி வழங்கவிருந்த பட்டத்தை ஜீன் ஜோசப் பெற மறுத்து, துணைவேந்தரிடம் இருந்து பட்டத்தை பெற்றுக் கொண்டார். பல்கலைக்கழக சட்டப்படி, வேந்தரே பல்கலை தலைவர். வேந்தர் இல்லாதபோது மட்டுமே துணைவேந்தர் பட்டத்தை வழங்க முடியும். எனவே வேந்தரிடமிருந்து மாணவி பட்டம் பெற மறுத்தது சட்ட விதிமீறல்,' என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும், 'தமிழ்நாட்டிற்கு ஒன்றும் செய்யாத ஆளுநரிடம் நான் ஏன் பட்டம் வாங்க வேண்டும்? என்று அப்போது அந்த மாணவி கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். துணைவேந்தரிடம் இருந்து பெற்ற பட்டம் செல்லத்தக்கது அல்ல. எனவே அதனை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும். அத்துடன் இந்த வழக்கு முடியும் வரை மாணவியின் பட்டம் செல்லுபடியாகும் தன்மைக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும்' என்றும் அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்ததா, இல்லையா? என்பதை பரிசீலிக்க நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமர்வில் விசாரணைக்காக பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், "பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில், ஆளுநரை அவமதிக்கும் வகையில் மாணவி நடந்து கொண்டது ஏற்புடையதல்ல," என்று தெரிவித்தனர்.
மேலும், "இதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பட்டமளிப்பு தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுத்து பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பை காக்க வேண்டும். இளைய தலைமுறையினருக்கு உரிய வழிகாட்ட வேண்டும்," எனவும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
அத்துடன், பல்கலைக்கழக விதிகளின்படி, இதுபோன்று செயல்படும் மாணவர்கள் மீது துணைவேந்தர் நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரம் உள்ளதா? இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்ததா, இல்லையா என்பது குறித்து பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் 18-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.