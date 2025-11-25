ETV Bharat / state

‘சொர்க்கமே என்றாலும் நம்மூரைப் போல வருமா?’ - மழையால் ரம்மியமாக காட்சியளிக்கும் மணிமுத்தாறு அணை!

நெல்லையில் இன்று மழை ஓய்ந்த நிலையில், மணிமுத்தாறு அணை பகுதியில் பனி போர்த்திய ரம்மியமான வானிலை நிலவுகிறது.

ரம்மியமாக காட்சியளிக்கும் மணிமுத்தாறு அணை
ரம்மியமாக காட்சியளிக்கும் மணிமுத்தாறு அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 10:47 PM IST

திருநெல்வேலி: தொடர் மழையால் நெல்லையில் உள்ள மணிமுத்தாறு அணை மலைகளுக்கு இடையே பரந்து காணப்படும் கடல் போல் காட்சியளிக்கிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால், தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் மழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் கனமழை விட்டுவிட்டுப் பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த சனி மற்றும் ஞாயிறுக்கிழமையன்று மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் கனமழை பெய்தது.

இதனால், நெல்லையில் உள்ள பிரதான அணைகளான பாபநாசம், சேர்வலாறு, மணிமுத்தாறு ஆகிய அணைகளின் நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. அந்த வகையில், இன்று (நவ.25) காலை நிலவரப்படி, 143 அடி கொள்ளளவு கொண்ட பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் 131 அடியாக அதிகரித்துள்ளது. மேலும் அணைக்கு வினாடிக்கு 9 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

அதேபோல, 118 அடி கொள்ளளவு கொண்ட மணிமுத்தாறு அணையில் நீர்மட்டம் 106 அடியாக அதிகரித்துள்ளது. வினாடிக்கு சுமார் 4 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இரு அணைகளுமே நிரம்பும் தருவாயில் உள்ளதால், மொத்தமாக 16 ஆயிரம் கன அடி உபரிநீராக தாமிரபரணி ஆற்றில் திறந்து விடப்படுகிறது. இதனால், தாமிரபரணியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ரம்மியமாக காட்சியளிக்கும் மணிமுத்தாறு அணையின் கண்கொள்ளா காட்சிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நெல்லையின் மிகப்பெரிய அணையான மணிமுத்தாறு நிரம்பும் தருவாயில் உள்ளதால், அதனை பார்வையிடுவதற்காக ஈடிவி பாரத் ஊடக குழு சார்பில் இன்று அங்கு நேரில் சென்றோம். அப்போது, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் மடியில் தவழ்ந்து கிடக்கும் இந்த அணையைப் பார்ப்பதற்கே மிகவும் ரம்மியமாக இருந்தது. சுற்றி இயற்கை வேலி அமைத்தாற் போன்று பச்சை பசேல் என மரங்களும், செடிகளும் நமது கண்களுக்கு இதமாகக் காட்சி அளித்தன. மணிமுத்தாறு அணை நிரம்ப இன்னும் 12 அடியே தேவை என்பதால், அங்கு நிரம்பியிருந்த தண்ணீர் கடல் போன்று காட்சியளித்தது.

இதையும் படிங்க: 140 அடியை எட்டியது முல்லைப் பெரியாறு அணை! முதற்கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

அப்போது, அணையில் இருந்து நேற்றிரவு 4,000 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இன்று மழை ஓய்ந்து காணப்பட்டாலும், அங்கு பனி போர்த்திய வானிலை நிலவியது. இதனால் அந்த இடமே ரம்மியமாக காட்சி தந்தது. அணையின் அழகை ரசிப்பதற்காகவே உள்ளூர் மக்கள் படையெடுத்து வந்தனர்.

மேலும், அணையை பலப்படுத்தும் விதமாக கரையிலிருந்த கற்களை சீரமைக்கும் பணியில் பொதுப்பணித் துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அணைக்கு மிக அருகிலேயே விவசாயப் பணிகள் மும்மரமாக நடைபெற்று வந்ததை நம்மால் காண முடிந்தது. நெல்லையில், தற்போது பிரதான சாகுபடியின் கீழ் விவசாயிகள் நெல் பயிரிட்டு வருகின்றனர். அவர்களுக்கு கை கொடுக்கும் விதமாக பருவமழை தீவிரம் அடைந்திருப்பதால் அவர்கள் உற்சாகம் மற்றும் நம்பிக்கையுடன் உழவுப் பணியில் இறங்கியுள்ளனர். இந்த காட்சிகள் பார்ப்பவரின் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில் அமைந்திருந்தது.

