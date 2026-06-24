நெல்லையில் பெற்ற மகளுக்கே பாலியல் தொல்லை: போக்சோ சட்டத்தில் தந்தை கைது

நெல்லையில் பெற்ற மகளுக்கே பாலியல் தொல்லை: போக்சோ சட்டத்தில் தந்தை கைது
பல மாதங்களாக இது தொடர்ந்ததால், கடும் மனஉளைச்சலுக்கு அந்த சிறுமி ஆளாகியுள்ளார். மேலும், உடல்ரீதியாகவும் அந்த சிறுமி பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளார்.
Published : June 24, 2026 at 4:33 PM IST
திருநெல்வேலி: பெற்ற மகளுக்கே பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தந்தையை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் 32 வயதான நபருக்கு திருமணமாகி ஒரு ஆண், ஒரு பெண் என இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், மனைவி காலமாகிவிட்டதாக தெரிகிறது.
எனவே, அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் வேறொரு பெண்ணை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டு, முதல் மனைவி மூலம் பிறந்த இரண்டு குழந்தைகளுடன் அவர் வாழ்ந்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், தனக்குப் பிறந்த 12 வயது பெண் குழந்தைக்கு அவர் தினமும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார். தந்தையின் இந்த செயலால் பயந்து போன சிறுமி, இதுகுறித்து வெளியேயும் சொல்லாமல் இருந்திருக்கிறார்.
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பல மாதங்களாக இது தொடர்ந்ததால், கடும் மனஉளைச்சலுக்கு அந்த சிறுமி ஆளாகியுள்ளார். மேலும், உடல் ரீதியாகவும் அந்த சிறுமி பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளார்.
ஒருகட்டத்தில், தந்தை மூலம் அனுபவிக்கும் கொடுமையை தாங்க முடியாத சிறுமி, இதுகுறித்து அருகில் இருந்தவர்களிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அக்கம்பக்கத்தினர், உடனடியாக அந்த சிறுமியை அழைத்து சென்று அம்பாசமுத்திரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கச் செய்தனர். புகாரை பெற்றுக் கொண்ட போலீசார், சிறுமியின் தந்தையை அழைத்து விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது, தனது மகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததை அவர் ஒப்புக் கொண்டார்.இதனைத் தொடர்ந்து, அவரை கைது செய்த போலீசார், அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் 4 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.