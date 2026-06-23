நெல்லை கவின் ஆணவக்கொலை வழக்கு- இறுதி விசாரணைக்கு அவகாசம் அளித்த நீதிமன்றம்
வழக்கில் கைதானவர்கள் மீது திருநெல்வேலி கீழமை நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி போலீசார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
Published : June 23, 2026 at 10:44 PM IST
மதுரை: நெல்லை கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கில் கீழமை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்யக்கோரி சரவணன், சுர்ஜித்தின் தாயார், ஜெயபாலன் ஆகியோர் தொடர்ந்த வழக்கை, இறுதி விசாரணைக்காக கால அவகாசம் வழங்கி ஜூலை 13ஆம் தேதிக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ஒத்திவைத்துள்ளது.
தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த மென்பொறியாளர் கவின், வேறொரு சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்ணை காதலித்ததால் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் 27ஆம் தேதி ஆணவப்படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
இந்த வழக்கில் கவினை கொலை செய்த சுர்ஜித், அவரது தந்தை சரவணன், தாய் கிருஷ்ணகுமாரி உள்ளிட்ட சிலரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்கள் மீது திருநெல்வேலி கீழமை நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி போலீசார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர்.
இந்நிலையில், தங்கள் மீதான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்யக்கோரி சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி உள்ளிட்டோர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணையில், ஏற்கனவே நீதிபதி விஜயகுமார் இடைக்கால தடை தொடரும் என உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தனர்.
இந்ந வழக்கு நீதிபதி விஜயகுமார் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இறுதி விசாரணைக்காக கால அவகாசம் வழங்கி வழக்கை ஜூலை 13-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.