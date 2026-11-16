முதலமைச்சருக்கு ‘அரோகரா’ விவகாரம் - காவல் ஆணையரிடம் இந்து முன்னணி நிர்வாகி பரபரப்பு புகார்
‘அரோகரா’ என்கிற புனித சொல்லை தனி நபர்களோடு தொடர்புபடுத்தி இழிவுபடுத்திய நபர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நெல்லை இந்து முன்னணி மாநில செயலாளர் புகார் அளித்துள்ளார்.
Published : November 16, 2026 at 2:33 PM IST
திருநெல்வேலி: சூரசம்ஹார விழாவில் முதலமைச்சருக்கு ‘அரோகரா’ போட்ட விவகாரம் குறித்து இந்து முன்னணி நிர்வாகி காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் கந்தசஷ்டி திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹார விழா நேற்று (நவம்பர் 15) கோலாகலமாக நடைபெற்றது. குறிப்பாக, உலகப் புகழ் பெற்ற திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கந்தசஷ்டி இறுதி நாளில் நடைபெறும் சூரசம்ஹாரத்தை காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடுவார்கள். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு நேற்று மாலை திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சூரசம்ஹார விழா நடைபெற்றது.
வழக்கம் போல் இந்த ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அங்கு கூடி, ஆக்ரோஷமுடன் முருகன் தனது வேலால் சூரனை வதம் செய்த நிகழ்வை மக்கள் நேரில் கண்டு களித்தனர். சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய கோயில் சார்பில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. மேலும் காவல் துறை சார்பில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
சூரசம்ஹாரத்தின் போது பாடகர் வேல்முருகன் நிகழ்வை வர்ணனை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது அவர் முருகன் பாடலை பாடியபடி ‘அரோகரா’ கோஷம் எழுப்பினார். பின்னர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் இந்து சமய அறநிலை துறை அமைச்சருக்கு ‘அரோகரா’ என ஒலிபெருக்கியில் கூறினார். அவரது இந்த பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
குறிப்பாக, கடவுள் வழிபாட்டின் போது முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் பெயரை குறிப்பிட்டு கடவுளுக்கு இணையாக ‘அரோகரா’ கோஷம் போடுவதா? என பக்தர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். மேலும் இந்து முன்னணி, பாரதிய ஜனதா கட்சி உள்ளிட்டோரும் வேல்முருகனின் இந்த பேச்சுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.
இந்த விவகாரம் பெரும் பேசு பொருளான நிலையில், பாரதிய ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து இது தொடர்பாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த இந்து முன்னணி மாநில செயலாளர் குற்றாலநாதன், முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சருக்கு அரோகரா சொன்னவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
அந்த புகார் மனுவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, “நான் 15.11.2026 அன்று சஷ்டி விரதம் முடித்து எனது வீட்டில் இரவு சுமார் 7 மணிக்கு சமூக வலைதளங்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் சூரசம்ஹார வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி இருந்தன.
அதில் சூரசம்காரத்தை ஒலிபெருக்கியில் நேரலையாக பேசி பாடியவர்களில் ஒரு குழுவினர் “தமிழக முதல்வருக்கு அரோகரா, இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சருக்கு அரோகரா" என கோஷமிட்டுள்ளனர். இது மிகுந்த வேதனைக்குரியதாகும். அரோகரா என்பது முருகப்பெருமானை பக்தியோடு இந்துக்கள் போற்றி துதிக்கும் புனிதமான மந்திர சொல்லாகும். அந்த புனித மந்திரத்தை தெரிந்தே வேண்டுமென்று கொச்சைப்படுத்தி இந்துக்களின் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தி உள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தை காணொலியில் பார்த்த போது எனக்கு மிகுந்த மனவேதனை ஏற்பட்டது. எனது மத உணர்வுகளை புண்படுத்தியதாக மிகுந்த வேதனைக்குள்ளானேன். பலரும் இதுகுறித்து என்னிடம் பேசி சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுங்கள் என இந்த வேதனையோடு கூறினர்.
‘அரோகரா’ என்கிற புனித சொல்லை தனி நபர்களோடு தொடர்புபடுத்தி இழிவுபடுத்திய மேற்படி நபர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பாடகர் வேல்முருகனின் பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் சூழலில், திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த இந்து முன்னணி நிர்வாகி சட்டப்படி புகார் அளித்திருப்பது மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாடகர் வேல்முருகனுக்கு சமீபத்தில் தான் தமிழக அரசின் திருக்கோவில் அறங்காவலர்கள் தேர்வு மாநிலக் குழு உறுப்பினர் பதவி வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.