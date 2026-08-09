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EXCLUSIVE | ஆடல் - பாடலுடன் வகுப்பு: அரசுப்பள்ளி மாணவர்களின் ஆங்கில ஆர்வத்தை தூண்ட புதிய முயற்சி! கலக்கும் நெல்லை ஆசிரியை

ஆங்கில வகுப்பு மீது இருக்கும் வெறுப்பு நீங்கி மாணவர்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் பாடம் கற்க புதிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் நெல்லை ஆசிரியை குறித்த சிறப்பு தொகுப்பு.

மாணவிகளுடன் ஆசிரியை இசபெல்லா
மாணவிகளுடன் ஆசிரியை இசபெல்லா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 8:59 AM IST

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- By இரா மணிகண்டன்

ஆங்கிலம் என்றால் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? என்று பள்ளி மாணவர்களிடம் கேட்டால் எத்தனை பேர் கை தூக்குவார்கள்? அதிலும் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களிடம் கேட்டால் நிறையப் பேர் பிடிக்காத அல்லது புரியாத பாடமாக கை காட்டுவது ஆங்கில மொழிப்பாடத்தை தான். ஆனால், ஒரு அரசுப்பள்ளியில் எப்போது ஆங்கில பீரியட் வரும் என்று காத்திருக்கின்றனர் மாணவர்கள். இங்கு பாடல், மியூசிக், ஜூம்பா டான்ஸ் என களைகட்டுகிறது ஆங்கில வகுப்பு.

“பிற ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் பலகையில் எழுதி போட்டு சொல்லிக் கொடுப்பதால் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். மனப்பாடம் செய்து படிப்போம். ஆனால் ஆங்கில வகுப்பில் ரொம்பவே ஜாலியாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் படித்து வருகிறோம். நடனம் மூலம் படிப்பதால் சோர்வு இல்லாமல் ஆர்வமுடன் படிக்க முடிகிறது” என்கிறார் ஒரு மாணவி.

ஆங்கிலம் என்பது வெறும் மொழி தான். அவரவர் தாய்நாட்டில் வசிப்பதற்கு தாய்மொழியே அவசியம். ஆனால் கல்வி, வேலை, தொழில் இடம்பெயர்தல் என வந்தால் ஆங்கில மொழி நமது பிரதான தேவையாக இருக்கிறது. எனவே தான் மாணவர்களுக்கு எல்.கே.ஜியில் தொடங்கி கல்லூரி வரை ஆங்கில மொழி பிரதான பாடமாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆங்கில இலக்கண பாடலுக்கு ஜூம்பா டான்ஸ்
ஆங்கில இலக்கண பாடலுக்கு ஜூம்பா டான்ஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால் பெரும்பாலான மாணவர்களால் வெறுக்கப்படுகிற ஆங்கிலப் பாடத்தை மாணவர்கள் எப்படி விரும்பி படிக்கும் அளவிற்கு மாற்றியிருக்கிறார் ஒரு ஆசிரியர்? அவருக்கு இந்த எண்ணம் எங்கிருந்து வந்தது? எந்த பள்ளியில் மாணவர்கள் இவ்வாறு ஆங்கிலப் பாடத்தை மனப்பாடம் செய்யாமல் எளிய முறையில் ரசித்து கற்கின்றனர்? என்பதை அறிய ஈடிவி பாரத் குழு பயணப்பட்டது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், மூலைக்கரைப்பட்டியில் அமைந்திருக்கிறது அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி. இந்த பள்ளியில் ஆங்கில ஆசிரியையாக பணியாற்றுகிறார் பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த இசபெல்லா செல்லக்குமாரி (வயது 46).

ஆசிரியை இசபெல்லா செல்லக்குமாரி
ஆசிரியை இசபெல்லா செல்லக்குமாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சமீபகாலமாக அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை வெகுவாக குறைந்துவரும் சூழலில், இப்பள்ளியில் 1,400 மாணவர்கள் பயின்று வருவது சற்று வியப்பாகத்தான் இருந்தது. பெண்கள் 747 பேர், ஆண்கள் 657 பேர் என மொத்தம் 1,404 மாணவர்கள் இந்த பள்ளியில் பயின்று வருவதை நேரில் சென்றபோது அறிந்தோம்.

பின்னர் நேராக ஆசிரியை இசபெல்லா செல்லகுமாரியை தேடி வகுப்பறைக்கு சென்றோம். அவர் பள்ளியிலுள்ள ஸ்மார்ட் வகுப்பறையில் வைத்து மாணவர்களுக்கு ஜூம்பா நடனம் கற்று கொடுத்துக் கொண்டிருப்பதை அறிந்து அங்கு சென்றோம்.

நாம் உள்ளே சென்றபோது, ஸ்பீக்கரில் தான் பிரத்யேகமாக இசையமைத்த இலக்கண பாடலை ஒலிக்கவிட்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு இலக்கண வகுப்புகள் எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். மாணவ மாணவிகள் மகிழ்ச்சி பொங்க முகத்தில் புன்னகையோடு ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டிருந்த காட்சி நமக்கு பெரும் வியப்பை கொடுத்தது.

இசபெல்லா டீச்சருக்கு ஆடல் - பாடல் வகுப்பு எண்ணம் எப்படி வந்தது?

கல்லூரி பருவத்தில் சர்வதேச ஹாக்கி வீரராக வலம்வந்தவர் இசபெல்லா செல்லக்குமாரி. முதுகலைப் படிப்பை முடித்துவிட்டு, அரசுப்பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணியில் சேர்ந்தார்.

தற்போது மூலைக்கரைப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆங்கில ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் வழக்கம்போல பாடம் எடுக்கும்போது, மாணவர்கள் ஒருவித அலட்சியத்தோடும் சோர்வுடனும் பாடத்தை கவனிப்பதை பார்த்துள்ளார். ஆங்கில மொழி மீது மாணவர்களுக்கு உள்ள வெறுப்பை மனதிலிருந்து மாற்ற என்ன செய்யலாம்? என்று யோசித்த போதுதான் அவருக்கு ஒரு அருமையான யோசனை மனதில் உதித்திருக்கிறது.

இசபெல்லா ஒரு விளையாட்டு வீராங்கனையாக ஜொலித்த காலத்தில் அவருடைய பயிற்சியாளர் உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக ஜூம்பா நடன பயிற்சியை கற்றுக் கொடுத்துள்ளார். எனவே இந்த ஜூம்பா நடனம் மூலம் ஆங்கில இலக்கணத்தை கற்றுக்கொடுத்தால் என்ன? என்று தோன்றியிருக்கிறது. உடனே தாமதிக்காமல் அதற்கான வேலைகளில் இறங்கியுள்ளார்.

இதற்காக ஏஐ செயலி மூலம் பிரத்யேகமாக ஒரு இசையை உருவாக்கி பாடல் வரிகளையும் எழுதியுள்ளார். அதாவது, ஆங்கில இலக்கணத்தின் வாக்கியங்களில் உள்ள சொற்களின் வகைகளை குறிக்கும் Part of speechல் உள்ள noun, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjuctions, interjections ஆகிய 8 சொற்கள் மற்றும் Tenseல் உள்ள present, past, future உள்பட 12 சொற்களை பாடல் வரிகளாக எழுதி, இசையமைத்து அந்த பாடலுக்கு ஜூம்பா நடனமும் மாணவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுத்து வருகிறார்.

இசபெல்லா டீச்சரின் இந்த புதிய முயற்சியால் மாணவர்களுக்கு ஆங்கில வகுப்பு மீது இருந்த வெறுப்பு நீங்கி, இப்போது புத்துணர்ச்சியுடன் பாடம் கற்று வருகின்றனர்.

மாணவர்களை மகிழ்ச்சியாக படிக்க வைக்க வேண்டும்

ஆசிரியை இசபெல்லா செல்லக்குமாரி நம்மிடம் பேசுகையில், “பொதுவாக கிராமப்பகுதிகளில் மாணவர்கள் ஆங்கில வகுப்பு என்றாலே சிரமமாக இருக்கும் என்று நினைப்பார்கள். எங்கள் பள்ளியில் முதலில் அறிவியல் பாடமும், இரண்டாவது கணிதமும், மூன்றாவது சமூக அறிவியலும், அதன் பிறகு தான் ஆங்கில வகுப்பு நடத்தப்படும். எனவே நானும் பிற வகுப்பு ஆசிரியர்களை போல மாணவர்களுக்கு பலகையில் எழுதிப்போட்டு படிக்க வைப்பதும் செய்தால் மாணவர்களுக்கு எரிச்சல் ஏற்படும்.

ஆடல் பாடலுடன் வகுப்பு எடுக்கும் ஆசிரியை இசபெல்லா (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனவே வித்தியாசமான முறையில் கற்றுக்கொடுக்க விரும்பினேன். முதற்கட்டமாக ஆங்கில கவிதைகளை (Poem) பாடல் மூலமாக சொல்லிக் கொடுத்தேன். அதன்பிறகு ஆங்கிலத்தில் இலக்கணம் என்றாலே மாணவர்கள் ஒருவித சவால் என நினைத்தார்கள். எனவே ஜூம்பா நடனம் மூலம் இலக்கணத்தை கற்றுக் கொடுத்தேன். அதனால் அவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொண்டார்கள்.

நடனம் மூலம் பாடம் படிக்கும்போது மாணவர்கள் மிகவும் கொண்டாட்டமாக இருக்கிறார்கள். மாணவர்களை மகிழ்ச்சியோடு பாடம் படிக்க வைக்கவேண்டும் என்பதே என் நோக்கம். அதற்காகத்தான் இந்த முயற்சியில் இறங்கினேன். இதில் எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைத்திருக்கிறது. இப்போது என் மாணவர்கள் இலக்கணம் குறித்த கேள்விக்கு எப்போது கேட்டாலும் உடனே பதில் சொல்வார்கள்.

இது அவர்களுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. ஜூம்பா நடனம் என்பது ஒரு உடற்பயிற்சி. எனவே மாணவர்கள் வகுப்பில் சோர்வாக இருக்கும் போது அவர்களுக்கு மனதளவிலும் உடலளவிலும் புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும் விதமாக உடற்பயிற்சி மூலம் பாடம் எடுக்கிறேன். இதனால் மாணவர்களுக்கு சுறுசுறுப்பு ஏற்படுவதால் பிற வகுப்புகளிலும் ஆர்வத்துடன் படிக்கின்றனர்.

பொதுவாக மாணவர்கள் சினிமா பாட்டு என்றால் மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பார்கள். ஆனால் நான் சினிமா பாட்டை தேர்வு செய்யாமல், நானாகவே ஏஐ செயலி மூலம் ஒரு பாடலை உருவாக்கி, அதன்மூலம் பாடம் கற்றுக் கொடுக்கிறேன். இதை மாணவர்கள் வித்தியாசமாக உணர்கிறார்கள்” என்கிறார் பெருமையுடன்.

மேலும், ஆங்கிலம் வெளிநாட்டு மொழியாக இருந்தாலும் கூட எதிர்காலத்தில் மாணவர்கள் எங்கே சென்றாலும் அவர்களுக்கு ஆங்கிலத்தின் தேவை இருக்கும். எனவே ஆங்கில மொழியில் என் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பது தான் எனது ஆசை என்கிறார் இசபெல்லா டீச்சர்.

ஆங்கில இலக்கணத்தை ஆடல் - பாடலுடன் கற்கும் மாணவிகள்
ஆங்கில இலக்கணத்தை ஆடல் - பாடலுடன் கற்கும் மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சோர்வு இல்லாமல் படிக்கிறோம்

ஆடல் - பாடல் மூலம் ஆங்கிலம் கற்பது குறித்து 9ஆம் வகுப்பு மாணவி மதுமிதா நம்மிடம் கூறுகையில்,

“மற்ற ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் பலகையில் எழுதி போட்டு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பதால் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் எங்கள் இங்கிலீஷ் டீச்சர் பாடல் மூலமாகவும், நனடம் மூலமாகவும் ஆங்கிலம் கற்றுத் தருகிறார். இதனால் எங்களால் எளிதில் புரியகொள்ள முடிகிறது. ஆங்கில இலக்கணத்தை எப்போது கேட்டாலும் நினைவுக்கு வரும். அந்த அளவுக்கு எங்கள் ஆசிரியர் ஜூம்பா நடனம் மூலம் எங்களுக்கு எளிதில் மனதில் பதியும்படி கற்றுக் கொடுத்துள்ளார்.

பிற பாடங்களை கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம் செய்து படிப்போம். ஆனால் ஆங்கில பாடத்தை ரொம்பவே ஜாலியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் படித்து வருகிறோம். நடனம் மூலம் படிப்பதால் சோர்வு இல்லாமல் ஆர்வமுடன் படிக்க முடிகிறது. பொதுவாக டான்ஸ் என்றால் ரொம்ப பிடிக்கும். எனவே அதன்மூலம் பாடம் படிப்பது ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது” என்கிறார்.

வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவில் நிற்கும்

மாணவி முத்து ஸ்ரீ கூறுகையில், “எங்களுக்கு மற்ற வகுப்பு ஆசிரியர்கள் வரும்போது ஏண்டா வருகிறார்? என தோன்றும். ஆனால் ஆங்கில ஆசிரியர் வந்தால் ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும். அவர் என்ன நடனம் சொல்லித் தரப்போகிறார்? என்ன பாடல் சொல்லித் தரப்போகிறார்? என்று ஆர்வமாக இருப்போம்.

இது எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவில் நிற்கும். எப்போது கேட்டாலும் நாங்கள் இலக்கணத்தை கூறும் அளவுக்கு எளிதில் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துள்ளார். இதற்கு முன்பு ஜூம்பா நடனம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் இப்போது ஆசிரியர் முன்பு ஆடுகிறோம். அவர் எங்களுக்கு டியூன் போட்டு ஜாலியாக சொல்லிக் கொடுக்கிறார். இந்த முறையில் பாடம் படிப்பது நன்றாக இருக்கிறது” என்கிறார் உற்சாகத்துடன்.

மாணவர் சங்கர் நம்மிடம் கூறுகையில், “மற்ற வகுப்புகளில் வேடிக்கை தான் பார்ப்போம். ஆங்கில வகுப்பு என்றாலே ஜாலியாக இருக்கும். இலக்கணம் எளிதில் புரிகிறது. மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறது” என்கிறார்.

ஆசிரியை இசபெல்லா செல்லக்குமாரி ஏற்கனவே கலைப்போட்டிகளில் மாணவர்களை சாதிக்க வைத்து மூலைக்கரைப்பட்டியை உலகறிய செய்து வருகிறார். தனது வித்தியாசமான முயற்சிகளின் மூலம் பாடம் சொல்லிக்கொடுத்து மாணவர்களுக்கு பிடித்த ஆசிரியையாக வலம் வருகிறார். இதுபோன்ற வித்தியாசமான கற்றல் முறைகள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடையேயான பிணைப்பை வலுப்படுத்துகிறது. மாணவர்களின் ஆர்வத்தை படிப்பின்மீது திசை திருப்ப மூலைக்கரைப்பட்டி ஆசிரியை இசபெல்லாவின் முயற்சி மற்றவர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணம் என்றால் மிகையாகாது!

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