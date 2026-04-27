நெல்லை அரசு பேருந்துகளின் டிஜிட்டல் பெயர் பலகையில் தவெக பெயர்; அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி

அரசு பேருந்துகளில் தவெக கட்சியின் பெயர் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Published : April 27, 2026 at 4:50 PM IST

திருநெல்வேலி: நெல்லை அரசு பேருந்துகளில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெயர் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட சம்பவத்தால் அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

சில வாரங்களுக்கு முன், சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இயங்கும் மாநகர பேருந்துகளின் டிஜிட்டல் பலகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெயர் இடம்பெற்றது அரசியல் களத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. அப்போது தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி அரசுப் பேருந்துகளின் டிஜிட்டல் பெயர் பலகைகள் 'ஹேக்' செய்யப்பட்டு இந்த நூதனமான மோசடி நடைபெற்றதாக கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சில தினங்களுக்கு முன் திருநெல்வேலி மாநகர பகுதிகளில் இயக்கப்படும் அரசுப் பேருந்துகளிலும் இதுபோன்று டிஜிட்டல் பெயர் பலகையில் ஊர்களின் பெயர்களுக்கு பதிலாக தவெக பெயர் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குறிப்பாக, நெல்லை சந்திப்பில் இருந்து டவுன் கரிசூழ்ந்தமங்கலம் செல்லும் அரசு மாநகர பேருந்தில் அக்கட்சியின் பெயர் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. இதனை பொதுமக்கள் சிலர் வீடியோ எடுத்த நிலையில், தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இதுகுறித்து நெல்லை மண்டல போக்குவரத்து கழக அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ”இதுதொடர்பாக தலைமை அலுவலகத்திற்கு புகார் அளிக்க உள்ளோம். தற்போது பொதுமக்கள் தங்கள் மொபைலில் உள்ள வைபைவ் கனெக்ஷன் மூலமாகவே எளிதில் பேருந்து பலகையை இயக்க முடியும். எனவே இந்த சாதாரண தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அவர்கள் பெயரை மாற்றி இருக்கலாம். இத்தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ம் தேதி சுமூகமாக நடைபெற்று முடிந்தது. இந்த முறை வரலாறு காணாத வகையில் 85 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குப்பதிவாகி உள்ளது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் வாக்குப்பதிவு வெகுவாக அதிகரித்தது. இந்நிலையில், இந்தாண்டு நடைபெற்ற வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்ஐஆர் ) மற்றும் புதிதாக தேர்தலில் களம் காணும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகை ஆகியவை வாக்குப்பதிவு அதிகரித்ததற்கான முக்கிய காரணங்கள் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் பேருந்துகளில் உள்ள டிஜிட்டல் பெயர் பலகையில் பேருந்து செல்லும் ஊர்களின் பெயர்களுக்கு பதிலாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் என வாசகம் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

