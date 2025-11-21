தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி மீது லஞ்ச புகார்: காட்டிக் கொடுக்குமா சிசிடிவி பதிவுகள்?
தனக்கு எதிராக சதி செய்து இந்த வழக்கில் தான் சிக்கவைக்கப்பட்டிருப்பதாக புகாருக்கு உள்ளான தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி, மாவட்ட காவல் ஆணையர் சந்தோஷ் ஹாதிமணியிடம் முறையிட்டுள்ளார்.
Published : November 21, 2025 at 1:30 PM IST
திருநெல்வேலி: லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நடத்திய சோதனையில் தீயணைப்புத் துறை அதிகாரியிடம் இருந்து ரூ.2.21 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் சம்பவத்துக்கு முந்தைய நாள் நள்ளிரவில் மர்ம நபர் கையில் பையுடன் அலுவலகத்துக்குள் நுழையும் வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது.
மாவட்டத்தின் தலைமை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படை மண்டல அலுவலகம் சில மாதங்களுக்கு முன்பு பாளையங்கோட்டையில் திறக்கப்பட்டது. இந்த அலுவலகத்தில் மண்டல துணை இயக்குநராக சரவணபாபு என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார். இந்த நிலையில் நவ.18ஆம் தேதி தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திடீரென இந்த அலுவலகத்தில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது துணை இயக்குநர் சரவணபாபு அறையிலிருந்து ரூ.2.21 லட்சம் பணமும், தீயணைப்புப் படை வீரர் செந்தில் என்பவரது மேஜையில் இருந்து ரூ.41 ஆயிரம் பணமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது. பொதுவாக தீயணைப்புத் துறை மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் முக்கிய துறையாக பார்க்கப்படும் நிலையில் அதிகாரிகளின் இடத்தில் லட்சக்கணக்கில் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில் இதுகுறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் கூறுகையில், "பெரிய கட்டடங்களுக்கு தடையில்லா சான்று வழங்குவதில் லஞ்சம் பெறப்பட்டதாகப் புகார் வந்த நிலையில் அதன் அடிப்படையில் சோதனை நடைபெற்றது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த சூழலில் நவ.17ஆம் தேதி முடிந்து நவ.18ஆம் தேதி தொடங்கும் நள்ளிரவில் சரியாக 12.10 மணிக்கு மர்ம நபர் ஒருவர் தீயணைப்பு மீட்பு படை மண்டல அலுவலகத்திற்குள் கையில் பையுடன் உள்ளே செல்லும் வீடியோ காட்சி வெளியாகிப் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வீடியோ காட்சியில், மர்ம நபர் ஒருவர் தான் வந்த இருசக்கர வாகனத்தை அலுவலகத்திற்கு வெளியே நிறுத்திவிட்டு உள்ளே செல்கிறார். பின்னர் சுமார் அரை மணி நேரம் கழித்து மீண்டும் வெளியே வருகிறார். இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் அலுவலகத்துக்கு எதிரே உள்ள வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில் வேண்டுமென்றே தன்னை இந்த விவகாரத்துக்குள் இழுத்துவிட நினைத்து சிலர் சதி செய்துள்ளதாகவும், தனது இடத்தில் இருந்த பணம் குறித்து தனக்கு எதுவும் தெரியாத என்றும் மண்டல துணை இயக்குநர் சரவணபாபு மாநகர காவல் ஆணையர் சந்தோஷ் ஹாதிமணியிடம் நேற்றிரவு புகார் அளித்தார்.
விஜிலன்ஸ் சோதனையில் கட்டுக்கட்டாகப் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் புகாருக்குள்ளான அதிகாரி அலுவலகத்திற்குள் இரவு நேரத்தில் மர்ம நபர் ஒருவர் சென்று வரும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகிப் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.