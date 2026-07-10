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நெல்லை இரட்டை கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த முக்கிய குற்றவாளியை சுட்டுப் பிடித்த போலீசார்

நெல்லை இரட்டைக் கொலை வழக்கில் இதுவரை 14 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் இந்த வழக்கில் சிலருக்குத் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 9:33 AM IST

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திருநெல்வேலி: நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே தந்தை மற்றும் 5 வயது மகன் கொல்லப்பட்ட வழக்கில், தேடப்பட்டு வந்த முக்கிய குற்றவாளியை போலீசார் இன்று அதிகாலை துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்தனர். இதன் மூலம் இந்த வழக்கில் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

நெல்லையில் கடந்த 2 ஆம் தேதி, அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த காளிமுத்து (35) மற்றும் அவரது 5 வயது மகன் ஜெயராஜ் ஆகியோர் மர்ம கும்பலால் கொடூரமாக வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டனர். தமிழகத்தையே உலுக்கிய இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

போலீசாரின் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் 11 பேரை கைது செய்தனர். மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சிலரையும் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய அனைத்து கொலையாளிகளையும் கைது செய்யக் கோரி, உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் கடந்த ஒரு வாரமாகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் காவலர் பரமசிவத்தை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்ரமணியம் சாஸ்திரி நலம் விசாரித்தார்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் காவலர் பரமசிவத்தை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்ரமணியம் சாஸ்திரி நலம் விசாரித்தார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் போலீசார் இணைந்து நடத்திய சமரசப் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து, 7-வது நாளான நேற்று (ஜூலை 9 ) உடல்களைப் பெற்றுக் கொண்ட குடும்பத்தினர் இறுதிச் சடங்குகளைச் செய்தனர். இதன் காரணமாக அந்தப் பகுதியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சிலரை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், தலைமறைவாக இருந்த 12வது குற்றவாளி கிருஷ்ணன் என்கிற அஜித் வீரவநல்லூர் 80 அடி கால்வாய் வனப்பகுதியில் பதுங்கியிருப்பதாக இன்று அதிகாலை தனிப்படை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

அந்த ரகசியத் தகவலின் பேரில், போலீசார் அங்கு விரைந்தனர். அங்கு பதுங்கிருந்த அஜித்தை போலீசார் சுற்றி வளைத்தபோது, அவர் தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் போலீசாரை நோக்கித் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் காவலர் பரமசிவத்திற்கு இடது கையில் வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டது.

நிலைமை விபரீதமாவதை உணர்ந்த போலீசார், தற்காப்புக்காக அஜித்தின் காலில் துப்பாக்கியால் சுட்டனர். இதில் அஜித்தின் காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, அஜித்தும், காவலர் பரமசிவமும் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

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மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்ரமணியம் சாஸ்திரி நேரில் சென்று காவலரின் நலம் குறித்து விசாரித்தார். இதற்கிடையில், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சுபாஷ் என்பவர் நேற்று இரவு கைது செய்யப்பட்டார்.

அவருக்கு உடல்நலக் குறைவு (உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் சிறுநீரக பாதிப்பு) இருந்ததால் சிகிச்சைக்காகத் நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றொரு குற்றவாளியான மணி என்கிற மணிமாறன் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ளார்.

அதன்படி, நெல்லை இரட்டைக் கொலை வழக்கில் இதுவரை சிறார் உட்பட மொத்தம் 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில் மேலும் சிலருக்குத் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை மற்றும் தேடுதல் வேட்டையை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

NELLAI DOUBLE MURDER CASE
KEY SUSPECT CAPTURED
நெல்லை இரட்டைக் கொலை வழக்கு
குற்றவாளி சுட்டு பிடிப்பு
KEY SUSPECT CAPTURED IN NELLAI CASE

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