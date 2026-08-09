'என்கிட்டயே லஞ்சம் கேக்குறீங்களா?': நெல்லையில் ரூபாய் நோட்டுகளை வீசி திமுக கவுன்சிலர் போராட்டம்
"பட்டா மாறுதல் செய்ய வட்டாட்சியர் என்னிடம் லஞ்சம் கேட்கிறார். வட்டாட்சியர் தினமும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இல்லாமல் வீட்டுக்கு செல்வதில்லை" என திமுக கவுன்சில்ர குற்றம்சாட்டினார்.
Published : August 9, 2026 at 11:09 PM IST
திருநெல்வேலி: பட்டா மாறுதலுக்கு தன்னிடம் வட்டாட்சியர் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறி, அவரது அலுவலகம் முன்பு ரூபாய் நோட்டுகளை வீசி திமுக கவுன்சிலர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
நெல்லை மாநகராட்சியின் முன்னாள் தச்சநல்லூர் மண்டல சேர்மனும், தற்போதைய மாநகராட்சி மாமன்ற திமுக உறுப்பினராகவும் இருப்பவர் சுப்பிரமணியன். இவருக்கு சொந்தமாக நெல்லை சந்திப்பு சி.என். கிராமம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட மீனாட்சிபுரம் பகுதியில் நிலம் உள்ளது.
அந்த இடத்திற்கான பட்டா மாறுதல் கோரி அவர் அண்மையில் விண்ணப்பித்திருந்தார். இதுகுறித்து சர்வேயர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு பட்டா மாறுதலுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். ஆனால், வட்டாட்சியர் அதனை ஏற்காமல், அவரது விண்ணப்பத்தை தள்ளுபடி செய்து திருப்பி அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, நெல்லை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு சுப்பிரமணியன் இன்று திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
அலுவலக நுழைவாயிலில் துணியை விரித்து, அதில் கட்டுக்கட்டாக ரூ.500 நோட்டுகளை கொட்டி வைத்த சுப்பிரமணியன், "பட்டா மாறுதல் செய்ய வட்டாட்சியர் லஞ்சம் கேட்கிறார். வட்டாட்சியர் தினமும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இல்லாமல் வீட்டிற்கு செல்ல மாட்டார். அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று முழக்கமிட்டார்.
இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. போராட்டத்தின்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுப்பிரமணியன், "எனது பட்டா மாறுதலுக்கு தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் முறையாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
சர்வேயரும் நேரில் ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். இருப்பினும், வட்டாட்சியர் லஞ்சம் கேட்டதால் நான் பணம் கொடுக்க மறுத்தேன். அதனால்தான் எனது மனுவை தள்ளுபடி செய்துள்ளார்" என்று குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், "வட்டாட்சியர் லஞ்சமாக கேட்ட பணம்தான் இங்கு கொட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் வந்து இதை எடுத்து செல்லட்டும். எனது மனுவை தள்ளுபடி செய்தது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். எனது மனுவில் ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தால் தள்ளுபடி செய்யலாம். ஆனால் அனைத்து ஆவணங்களும் சரியாக இருந்தும் நிராகரித்திருப்பது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
மேலும், நெல்லை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் அண்மைக்காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பட்டா தொடர்பான மனுக்கள் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை நடத்தி, உண்மையை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என அவர் தெரிவித்தார்.