மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் குற்றவாளிக்கு தூக்குத் தண்டனை - நெல்லை நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
குற்றவாளிகள் தரப்பில் இருந்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் வரக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் 3 பேரையும் உடனடியாக சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : September 8, 2026 at 4:35 PM IST
திருநெல்வேலி: மாணவியை கூட்டு பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபருக்கு தூக்குத் தண்டனை விதித்து நெல்லை போக்சோ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நெல்லை பகுதியைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுமி, பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு அதே பகுதியில் உள்ள தேவாலயத்தில் பெயிண்ட் அடிக்கும் பணி நடைபெற்றது. அப்போது அங்கு பணியாற்றிய தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தைச் சேர்ந்த முனீஸ்வரன் (வயது 27) என்பவருடன் மாணவிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டதாகவும், இருவரும் இரண்டு வாரங்கள் செல்போனில் பேசி வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் சம்பவத்தன்று தனது அக்கா வீட்டிற்குச் சென்று சேர்ந்து வாழலாம் என திருமண ஆசை வார்த்தை கூறிய முனீஸ்வரன், மாணவியை தனது பைக்கில் காட்டுப்பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். அப்போது, அங்கு முனீஸ்வரனின் நண்பர்களான நெல்லை, கொக்கிரகுளம், கீழ வீரராகவபுரத்தைச் சேர்ந்த சின்னக்குட்டி (வயது 27), முருகேசன் (வயது 27) ஆகியோர் இருந்துள்ளனர். அங்கு வந்த முனீஸ்வரன் ஆசை வார்த்தை கூறி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, முனீஸ்வரனின் நண்பர்களும் மாணவியை கட்டாயப்படுத்தி கூட்டு பலாத்காரம் செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் போக்சோ வழக்குப் பதிவு செய்து 3 பேரையும் கைது செய்தனர். இதில் சின்னக்குட்டி மீது ஏற்கனவே கொலை வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
இந்த வழக்கு விசாரணை நெல்லை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் முனீஸ்வரன், சின்னக்குட்டி, முருகேசன் ஆகிய மூன்று பேரும் குற்றவாளிகள் என நீதிபதி சுரேஷ்குமார் உறுதிபட அறிவித்தார்.
குற்றவாளிகள் தரப்பில் இருந்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கோ அல்லது சாட்சிகளுக்கோ எவ்வித அச்சுறுத்தலும் வரக்கூடாது என்பதற்காகவும், அவர்கள் தப்பிச் செல்லாமல் இருப்பதற்காகவும் 3 பேரையும் உடனடியாக சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனை விவரங்களை நீதிமன்றம் இன்று (செப்டம்பர் 8) வெளியிட உள்ளதாகவும் நீதிபதி அறிவித்தார். இதனையடுத்து இன்று காலை நீதிபதி சுரேஷ்குமார் தண்டனை விவரங்களை வாசித்தார்.
இதன்படி, மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான சின்னக்குட்டிக்கு அதிகபட்ச தண்டனையான தூக்குத் தண்டனையும், முனீஸ்வரனுக்கு 13 ஆண்டுகளும், முருகேசனுக்கு 20 ஆண்டுகளும் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி சுரேஷ்குமார் தீர்ப்பளித்தார்.
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ஏற்கெனவே சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் போக்சோ வழக்கில் பாதிரியார் ஒருவருக்கு நெல்லை போக்சோ நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்திருந்தது. தற்போது குறுகிய கால இடைவெளியில் மீண்டும் ஒருவருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது .மேலும் நீதிபதி சுரேஷ்குமார் இதுவரை ஐந்து போக்சோ வழக்குகளில் தூக்குத் தண்டனை விதித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.