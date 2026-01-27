வாங்கிய பத்தே நாட்களில் பழுதான 'இ' ஸ்கூட்டர் - நஷ்ட ஈடுடன் ரூ.1.60 லட்சத்தை வழங்க உத்தரவு
எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்கி பழுதான நிலையில், அந்நிறுவனத்திடம் புகார் தெரிவித்த போது சரியாக பதில் அளிக்காததால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான வாடிக்கையாளர், திருநெல்வேலி மாவட்டம் நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
Published : January 27, 2026 at 12:26 PM IST
திருநெல்வேலி: வாங்கிய பத்தே நாட்களில் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் பழுதான வழக்கில், அந்த வாகனத்தின் மொத்த தொகையான ரூ.1.20 லட்சத்துடன் நஷ்ட ஈட்டையும் சேர்த்து ரூ.1.60 லட்சத்தை வாடிக்கையாளருக்கு வழங்குமாறு நுகர்வோர் குறைதீர்ப்பு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் வீரவநல்லூர் அருகே கிளாக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் துளசிராம். இவரது மனைவி பூர்ணிமா (28). இந்நிலையில், கடந்த 14.01.2024 அன்று பூர்ணிமா, பாளையங்கோட்டையில் உள்ள தனியார் ஷோரூமில் மின்சார ஸ்கூட்டர் ஒன்றை புதிதாக ரூ.1,19,999 பணம் கொடுத்து வாங்கியுள்ளார்.
அப்போது, ஷோரூமில் வண்டியின் பேட்டரி நல்ல முறையில் இயங்கும் என்றும், 36 மாதங்கள் அதற்கு வாரண்டி இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளனர். அதனை நம்பி பூர்ணிமா, இருசக்கர வாகனத்தை வாங்கியுள்ளார். ஆனால், வாங்கிய பத்தே நாட்களில் ஸ்கூட்டரை ஸ்டார்ட் செய்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, ஷோரூம் நிர்வாகத்திடம் அவர் புகார் அளித்துள்ளார். ஆனால், அவர்கள் அதற்கு சரியான முறையில் பதிலளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
அடுத்த சில வாரங்களில் ஸ்கூட்டரின் பேட்டரியும் சார்ஜ் ஆகாமல் இருந்துள்ளது. எனவே, இதுகுறித்து வாகன உற்பத்தி நிறுவனத்தின் ஆன்லைன் செயலி மூலம் பூர்ணிமா புகார் அளித்துள்ளார். மேலும், பாளையங்கோட்டையில் உள்ள ஷோரூம் மற்றும் பெங்களூருவில் உள்ள உற்பத்தி நிறுவனம் ஆகியவற்றையும் தொடர்பு கொண்டு புகார் அளித்துள்ளார். அப்போதும் நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில், கடந்த 17.07.2024 அன்று பூர்ணிமா லாரி சர்வீஸ் மூலம் 2000 ரூபாய் பணம் செலவு செய்து, பழுதான வாகனத்தை பாளையங்கோட்டையில் உள்ள ஷோரூமுக்கு திருப்பி அனுப்பியுள்ளார்.
இதையடுத்து, வாகனத்தை ஆய்வு செய்த ஊழியர்கள், "பேட்டரி பழுதாகி உள்ளது; புதிய பேட்டரிதான் போட வேண்டும்; ஆனால், அது எங்களால் முடியாது, உற்பத்தி நிறுவனம்தான் இதற்கு முழு பொறுப்பு" என அலட்சியமாக கூறியதாக தெரிகிறது. வாகனத்தை வாங்கும்போது 36 மாதம் கேரண்டி என்று கூறிவிட்டு, பழுதான பிறகு பேட்டரியை மாற்றி கொடுக்க மறுத்ததால் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பூர்ணிமா, கடந்த 19.07.2024 அன்று திருநெல்வேலி மாவட்டம் நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அதில் வாகனம் வாங்கிய ஆறு மாதத்தில் பழுதானதால் தனக்கு ஏற்பட்ட மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு நஷ்ட ஈடாக நிறுவனம் 2 லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என பூர்ணிமா கூறியிருந்தார். மேலும் பழுதான வாகனத்திற்கு பதிலாக புதிய வாகனம் வழங்க வேண்டும் அல்லது வாகனத்திற்கான விலை ரூ.1,19,999ஐ வட்டியுடன் திருப்பித் தர வேண்டும் எனவும் கூறியிருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: தெரு நாய் தூக்கிக் கொண்டு திரிந்த பொட்டலம் - சந்தேகத்தில் பிரித்து பார்த்த பொதுமக்களுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி
இந்த மனுவை விசாரித்த ஆணைய தலைவர் பிறவிப்பெருமாள், உறுப்பினர் சண்முக பிரியா அடங்கிய அமர்வு, "இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் சேவைக் குறைபாடு வெட்டவெளிச்சமாகி உள்ளது. எனவே, மனுதாரரின் மன உளைச்சலுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் நஷ்ட ஈடு மற்றும் வழக்கு செலவாக ரூ.10 ஆயிரம் என மொத்தம் 35 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும். அதனுடன் சேர்த்து, ஸ்கூட்டரின் தொகையான ரூ.1,19,999ஐ வாடிக்கையாளருக்கு வழங்க வேண்டும். 45 நாட்களுக்குள் இந்த உத்தரவை செயல்படுத்தாவிட்டால் 9 சதவீதம் வட்டியுடன் பணத்தை திரும்ப கொடுக்க வேண்டும்" எனவும் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர்.