எஸ்ஐஆர்-ல் இருந்து நீக்கப்பட்ட மாஞ்சோலை மக்கள் எங்கு உள்ளனர்? - கண்டுபிடிக்க 10 பேர் கொண்ட குழு அமைப்பு

முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர்கள் ஆட்சி தலைவர் அலுவலக கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து, தொலைபேசி மூலமாக மாஞ்சோலை மக்களின் தகவல்களை பெற ஆட்சியர் சுகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மாஞ்சோலை குடியிருப்பு பகுதி
மாஞ்சோலை குடியிருப்பு பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 28, 2025 at 5:17 PM IST

திருநெல்வேலி: எஸ்ஐஆர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மாஞ்சோலை கிராம மக்களின் விவரத்தை சேகரிக்க, 10 பேர் கொண்ட குழுவை மாவட்ட ஆட்சியர் நியமித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி நபர்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் மாஞ்சோலை, காக்காச்சி, நாலுமுக்கு மற்றும் ஊத்து ஆகிய மலைக் கிராமங்களில் இருந்து மக்கள் முழுமையாக வெளியேறாத நிலையில், அப்பகுதியை சேர்ந்த 1,857 பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதனிடையே, தங்களுக்கு வாக்குரிமையை மாஞ்சோலையிலேயே அளிக்க வலியுறுத்தி, மாஞ்சோலை உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் எஸ்ஐஆர் படிவங்களை தாக்கல் செய்திருந்தனர். எஸ்ஐஆர் தொடர்பான முகாம்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாஞ்சோலை, காக்காச்சி பகுதியில் தங்களது பெயர்களை மீண்டும் சேர்க்கப் படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்து வழங்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால், மாஞ்சோலை உள்ளிட்ட மலைக் கிராமங்களின் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அதிகாரிகள் வரவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

10 பேர் கொண்ட குழு விவரம்
10 பேர் கொண்ட குழு விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், மாஞ்சோலை மலைக் கிராமங்களிலிருந்து வேறு பகுதிகளுக்கு சென்ற நபர்கள் எங்கு வசிக்கிறார்கள்? அவர்கள் நிரந்தர குடியிருப்பில் வசிக்கிறார்களா? என்ன பணி செய்கிறார்கள்? உள்ளிட்டவை குறித்த விரிவான விவரங்களை பெறும் நோக்கில், 10 முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர்களை நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் நியமித்துள்ளார்.

அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலக கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து தொலைப்பேசி மூலமாக சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை தொடர்பு கொண்டு, விபரங்களை பெறுவார்கள். பிறகு, அதனை சம்பந்தப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் மூலம் சரிபார்க்கும் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு வேறு இடங்களில் நிரந்தர குடியிருப்பு இல்லையா? என்னென்ன அரசு சலுகைகளை பெற்றுள்ளார்கள்? என்பதை அறிந்து கொள்ளும் வகையிலும், மாஞ்சோலையில் அவர்களுக்கு வாக்குரிமை அளிக்கலாமா? என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் இந்த சிறப்புக் குழுவை ஆட்சியர் சுகுமார் நியமித்துள்ளார்.

தங்களுக்கு மாஞ்சோலை பகுதியிலேயே நிரந்தர வாக்குரிமை வழங்க வேண்டும் என வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நபர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியரின் இந்த நடவடிக்கை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

மாஞ்சோலை
