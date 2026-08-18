கடல் சீற்றத்திற்கு வாய்ப்பு; இரண்டு நாட்கள் மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் - நெல்லை கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்
கடல் சீற்றம் காரணமாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் கடற்கரைப் பகுதிகளில் நடைபெறும் அனைத்து வகையான செயல்பாடுகள் பொழுதுபோக்கு மற்றும் சுற்றுலா நடவடிக்கைகளும் இரண்டு நாட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 18, 2026 at 10:05 PM IST
நெல்லை: அடுத்த இரண்டு தினங்களுக்கு கடல் சீற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதால் பாதுகாப்பு கருதி மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என நெல்லை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆனந்த் மோகன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் இன்று வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், "திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், இந்திய தேசிய கடல்சார் தகவல் சேவைகள் மையம் (INCOIS) வழங்கியுள்ள முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பின்படி, 19.08.2026 மற்றும் 20.08.2026 ஆகிய இரு தினங்களில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் (MoES) கீழ் செயல்பட்டு வரும் இந்திய தேசிய கடல்சார் தகவல் சேவைகள் மையம் (INCOIS), 19.08.2026 அன்று அதிகாலை 02.30 மணி முதல் 20.08.2026 அன்று மாலை 05.30 மணி வரை கேரளா, தென் தமிழ்நாடு மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளின் கடலோரப் பகுதிகளில் கடல் சீற்றம் மற்றும் தாழ்வான கடலோரப் பகுதிகளில் கடல் நீர் உட்புகுதல், வெள்ள பெருக்கு போன்ற பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய நிலை இருப்பதாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதனையடுத்து, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மீனவ கிராமங்களிலும் 19.08.2026 மற்றும் 20.08.2026 ஆகிய இரு தினங்களில் மீனவர்கள் யாரும் மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், மீன்பிடிப் படகுகள் மற்றும் இதர கடல்சார் உபகரணங்களை பாதுகாப்பான முறையில் நங்கூரமிட்டு, உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் மீனவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மேலும், கடல் சீற்றம் காரணமாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் கடற்கரைப் பகுதிகளில் நடைபெறும் அனைத்து வகையான செயல்பாடுகள் பொழுதுபோக்கு மற்றும் சுற்றுலா நடவடிக்கைகளும் 19.08.2026 மற்றும் 20.08.2026 ஆகிய இரு தினங்களுக்கு தற்காலிகமாக முழுவதும் தடை செய்யப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் பாதுகாப்பு கருதி கடற்கரைப் பகுதிகளுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
கடலோர மீனவ கிராமங்களில் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு, தேவையான முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை துரிதமாக மேற்கொள்ள வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை, மீன்வளத் துறை மற்றும் தொடர்புடைய அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.