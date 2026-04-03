கலைஞரைப் பற்றி பேச இபிஎஸ்க்கு தகுதி இல்லை- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் விமர்சனம்
"சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டால் அது திமுக தேர்தல் அறிக்கைதான் என்று சின்ன குழந்தையே சொல்லும்" என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 3, 2026 at 10:54 PM IST
நெல்லை:"நான் கலைஞரை வீட்டுச்சிறையில் வைத்ததாக எடப்பாடி நாக்கில் நரம்பில்லாமல் பேசுகிறார்.தோல்வி பயத்தில் அவர் எல்லை மீறி பேசுகிறார்; தலைவர் கலைஞரைப் பற்றி பேச இபிஎஸ்க்கு தகுதி இல்லை என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு "ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்" என்ற தலைப்பில் திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், தேர்தல் பிரச்சாரச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அதன் ஒருபகுதியாக நெல்லை மாவட்டத்தில் நெல்லை, பாளையங்கோட்டை, ராதாபுரம் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்களான சுப்பிரமணியன், அப்துல் வஹாப் எம்எல்ஏ, சபாநாயகர் அப்பாவு மற்றும் நாங்குநேரி, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களான ரூபி மனோகரன் எம்எல்ஏ, வி.பி.துரை ஆகியோரை ஆதரித்து வண்ணாரப்பேட்டை தெற்கு புறவழிச்சாலையில் இன்று (ஏப்ரல் 03) தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், "இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தில் தனி முத்திரையும், தமிழ்நாடு வரலாற்றில் மாபெரும் வீரத்தையும், தமிழ்நாடு போராட்ட களத்தில் அஞ்சாமல் தனிமை சிறையில் கலைஞர் இருந்த தியாகத்தை பெற்றிருக்கும் நெல்லை சீமைக்கு வந்துள்ளேன். அடிமை அதிமுகவின் முதுகில் ஏறி தமிழ்நாட்டைக் கெடுக்க நினைக்கும் பாஜகவிடம் இருந்து தமிழ்நாட்டை காக்க வந்துள்ளேன். தமிழ்நாட்டைக் காக்க நான் ரெடி, நீங்கள் ரெடியா?
ராதாபுரத்தில் போட்டியிடும் சபாநாயகர் அப்பாவு மிக உயர்ந்த மனிதர். சட்டமன்றத்தை நடத்துவதிலும் உயர்ந்தவர். பாளையங்கோட்டை எப்போதுமே திமுக கோட்டை; எனவே நெல்லை வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தந்து மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு வெற்றியைத் தேடி தாருங்கள்.
10 ஆண்டு கால அதிமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாடு சீரழிந்து படுபாதாளத்துக்கு தள்ளப்பட்டது. அதிலும் எடப்பாடியின் கடைசி நான்காண்டு ஆட்சிக் காலத்தில் கொடநாட்டில் கொலை, கொள்ளை சாத்தான்குளத்தில் காவல் மரணம், நீட் தற்கொலைகள், பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை, அமைதியான ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் அப்பாவி பொதுமக்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு போன்ற சம்பவங்கள் அரங்கேறின.
அப்படிப்பட்ட அதிமுக ஆட்சியை அகற்றி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தி இருக்கிறோம். இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டும் ஆட்சியாக நமது ஆட்சி உள்ளது. தெற்கே தமிழ்நாட்டைத் திரும்பிப் பார்க்கும் அளவுக்கு திராவிட மாடல் ஆட்சியில் தலைநிமிரச் செய்துள்ளோம். முதல் கையெழுத்திலேயே மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து திட்டத்தைச் செயல்படுத்தினோம்.
தமிழ்நாட்டின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்காக பல முன்னோடி திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளோம். இந்திய வரலாறு தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் எழுதப்பட வேண்டும் என்பது உதாரணமாக பொருநை அருங்காட்சியகம் கொண்டு வந்துள்ளோம். பல ஆண்டு கனவுத் திட்டமான தாமிரபரணி, கருமேனி, நம்பியாறு இணைப்புத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தினோம்.
33 திருக்கோயில்களில் சீரமைப்புப் பணிகள், அம்பாசமுத்திரம் புறவழிச்சாலை, மானூர் அரசுக் கலைக் கல்லூரி, தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் போன்ற பணிகளும், கூட்டப்புளி, கூடுதாழை மீனவக் கிராமங்களில் தூண்டில் வளைவு அமைக்கும் பணிகளும் நெல்லையில் நடக்கிறது. இவ்வளவு திட்டங்களை செய்தோம் என்ற துணிச்சலோடு தான் உங்களிடம் வாக்குக்கேட்டு வந்துள்ளேன். ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி சுய சிந்தனை இல்லாமல் வாக்குக்கேட்டு வருகிறார்.
தமிழ்நாட்டை நாசமாக்கிய அவர் துரோகத்தின் மொத்த உருவமாக இருக்கிறார். அவரை மக்கள் புறக்கணித்துவிட்டனர். அந்த கவலை இல்லாமல் பத்து தோல்வி எடப்பாடி, நமது திட்டங்களைக் காப்பி அடித்து புது ஸ்டிககர் ஒட்டி வந்து கொண்டிருக்கிறார். மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம், கடந்த முறை அறிவித்தபோது இதை செயல்படுத்த முடியாது என சொன்னார். ஆனால் இப்போது அவரும் அதே திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார்.
அதிமுக- பாஜக சதி திட்டத்தை முறியடித்து ரூபாய் 5,000 அளித்தோம். மு.க.ஸ்டாலின் சொன்னதையும் செய்வார்; சொல்லாத்தையும் செய்வார்; ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னதையும் செய்யமாட்டார். சொந்தமாகவும் செய்யமாட்டார். இப்போது களத்தில் இருக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டால் சின்ன குழந்தையே சொல்லும் அது திமுக தேர்தல் அறிக்கைதான் என்று. ஒரு பாட்டில்கூட வரும், "சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டால் திமுக தேர்தல் அறிக்கைன்னு சின்ன குழந்தையும் சொல்லும்".
நான் கலைஞர் மகன் சொன்னா செய்வேன்; சொன்னதை மறக்க மாட்டேன்; ஆனால் டபுள் இன்ஜின் டப்பா இன்ஜின்னு சொல்லிட்டு வருகிறவர்கள்; கேஸ் தட்டுப்பாட்டால் மக்களைத் தவிக்கவிடுகிறார்கள். பாஜக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டிற்கு கல்வி நிதி வரவில்லை. மொழி வளர்ச்சி நிதி இல்லை. அத்தி பூத்த மாதிரி ஒன்றே ஒன்று மதுரை எய்ம்ஸ் அறிவித்தார்கள்; அதன் நிலை என்ன? இன்று வரை எய்ம்ஸ் வரவில்லை. இதுதான் மோடியின் நிலை.
அதிமுகவை தாரை வார்ப்பது தான் இபிஎஸ் ரோல். நான் கலைஞரை வீட்டு சிறை வைத்ததாக எடப்பாடி நாக்கில் நரம்பில்லாமல் பேசுகிறார். தோல்வி பயத்தில் அவர் எல்லை மீறி பேசுகிறார். தலைவர் கலைஞர் பற்றி பேச உங்களுக்கு தகுதி இல்லை. முதுமையால் கலைஞர் உடல்நலம் சரியில்லாமல் வீட்டில் ஓய்வெடுத்தார்; முடியாத நிலையிலும் டாக்டர் யாரை பிடிக்கும் என கேட்டால் அண்ணா, அண்ணா என சொன்னார். முடியாத நிலையிலும் அண்ணா அறிவாலயம் செல்ல விரும்பினார். கலைஞரை யாரும் சிறை வைக்க முடியாது; அவரது இதய சிறையில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம்.
அண்ணா நினைவிடம் அருகில் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று கலைஞர் கடைசியாக ஆசைப்பட்டார். அதற்காக அப்பாவுக்காக அல்ல; தலைவருக்காக உங்கள் வீட்டு படியேறிக் கேட்டேன் கொடுத்தீர்களா? இரக்கமில்லாமல் மறுத்த உங்களுக்கு எங்க தலைவர பற்றி பேச எந்த தகுதியும் கிடையாது. சசிகலாவின் காலை வாரிய நீங்கள், டிடிவி, ஓபிஎஸ் முதுகில் குத்தியவர்,அடித்து சொல்கிறேன்; உங்களால் எந்த காலத்திலும் ஆட்சியைப் பிடிக்க முடியாது இது உறுதி.
திமுக தான் வரவேண்டும் என மக்கள் ஏற்கனவே முடிவுச் செய்துவிட்டார்கள். இந்த வெற்றி இந்தியாவே திரும்பிப் பார்க்கும் வெற்றியாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் போராட வேண்டியது, திமுக வெற்றிக்காக அல்ல, தமிழ்நாட்டின் வெற்றிக்காக. எனவே அரசியல் விறுப்பு வெறுப்புகளை விடுத்து திமுகவுக்கு மக்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். எங்கள் சாதனையை நாங்களே முறியடிக்கும் அளவு வெற்றி இருக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.