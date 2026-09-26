கும்பகோணம் அருகே 17 வயது சிறுமி கர்ப்பம்; பக்கத்து வீட்டில் வசிப்பவர் கைது
சிறுமியின் வீட்டுக்கு அருகில் வசிக்கும் கண்ணனுக்கு சிறுமியின் தாத்தா அவ்வப்போது பணம் அனுப்பி வைப்பார். அதை கண்ணன், சிறுமியின் வீட்டுக்குச் சென்று கொடுத்து வந்துள்ளார்.
Published : September 26, 2026 at 10:46 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே உள்ள நாச்சியார் கோவில் பகுதியில் 17 வயது சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய புகாரில், பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் கண்ணன் (52) என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தஞ்சை மாவட்டம், நாச்சியார்கோவில் பகுதியில் 17 வயது சிறுமி தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். சிறுமியின் பெற்றோர் வெளியூரில் உள்ளனர். தாத்தா, பாட்டி இருவரும் பழனியில் உள்ளனர். சிறுமியின் வீட்டுக்கு அருகே உள்ள கண்ணனுக்கு சிறுமியின் தாத்தா அவ்வப்போது பணம் அனுப்பி வைப்பார். அந்த பணத்தை கண்ணன், சிறுமியின் வீட்டுக்குச் சென்று கொடுத்து வந்துள்ளார்.
அவ்வாறு சிறுமியின் வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து செல்லும்போது, சிறுமியுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு, அவரை வீட்டுக்கு அருகே உள்ள பருத்தி வயலுக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. இதில், சிறுமி கர்ப்பமானதை அறிந்து கர்ப்பத்தை கலைக்க நாகப்பட்டினம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கண்ணன் அழைத்து சென்றுள்ளார். உள்நோயாளியாக சேர்க்கப்பட்ட சிறுமியின் உடல்நிலையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சிறுமி 2 மாத கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்து, காவல் துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
இதையறிந்த சிறுமியின் பெற்றோரும் காவல் துறையில் புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து, நாச்சியார்கோவில் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர், ஆடுதுறையில் உள்ள திருவிடைமருதூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார், போக்சோ பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்து கண்ணனை கைது செய்தனர்.