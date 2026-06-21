நாடு முழுவதும் இன்று நீட் மறுதேர்வு: மாணவர்கள் செய்ய வேண்டியவை?
நீட் மறுதேர்வை நாடு முழுவதும் உள்ள 22.79 லட்சம் மாணவர்கள் எழுத உள்ளனர்.
Published : June 21, 2026 at 8:48 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 8:54 AM IST
சென்னை: வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்ட நீட் மறுதேர்வு இன்று நாடு முழுவதும் நடைபெற உள்ளது.
இந்தியாவில் உள்ள MBBS, BDS மற்றும் AYUSH போன்ற மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கான தகுதி மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் விதமாக ஆண்டுதோறும் நீட் (NEET) தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை நடத்தி வருகிறது.
அதன்படி, மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு கடந்த மே 3ஆம் தேதியன்று நடைபெற்றது. நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட இந்த தேர்வின் வினாத்தாள் முன்கூட்டியே வெளியானதால், வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. இவ்விவகாரத்தில் சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதியான இன்று நடைபெறும் என்று தேசிய தேர்வு முகமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. அதன்படி இன்று நாடு முழுவதும் பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5.15 மணி வரை தேர்வு நடக்க உள்ளது. இதனை, நாடு முழுவதும் உள்ள 22.79 லட்சம் மாணவர்கள் எழுத உள்ளனர். தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் ஒரு மணிக்குள், அந்தந்த தேர்வு மையங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து மற்றும் அறிவுரைகளை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக எக்ஸ் தளப் பதிவில், "அனைத்து NEET (UG) 2026 தேர்வர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்! நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக உழைத்து தயாராகியிருக்கும் நாள் இன்று. அமைதியாக இருங்கள், உங்களை நம்புங்கள், உங்கள் சிறந்த முயற்சியை வெளிப்படுத்துங்கள். இந்த தருணத்தை நீங்கள் உழைப்பால் சம்பாதித்துள்ளீர்கள்.
நேரம்
- நுழைவு தொடக்கம்: காலை 11:00 மணி
- கடைசி நுழைவு: மதியம் 1:30 மணி
(1:30 மணிக்குப் பிறகு தேர்வு மையத்திற்குள் அனுமதி இல்லை)
மாணவர்கள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டியவை
- நீட் (UG) 2026 அனுமதி அட்டை (Admit Card)
- செல்லுபடியாகும் புகைப்பட அடையாள அட்டை
- இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள்
மேலும், தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை எடுத்து செல்ல வேண்டாம். போதுமான அளவு தண்ணீர் குடித்து, உடலை ஈரப்பதமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். போக்குவரத்து நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு, முன்கூட்டியே தேர்வு மையத்தை அடையுங்கள். உங்கள் படிப்பை நம்புங்கள். தன்னம்பிக்கையுடன் உங்கள் சிறந்த முயற்சியை கொடுங்கள். வெற்றி உங்களுடையதே” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.