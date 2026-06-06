நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாள் கசிவா? தேசிய தேர்வு முகமை விளக்கம்
மாணவர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் எந்தவொரு மோசடி கும்பலையும் தொடர்பு கொள்ளவோ, பணம் செலுத்தவோ வேண்டாம் எனவும் தேசிய தேர்வு முகமை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : June 6, 2026 at 10:38 PM IST
புது டெல்லி: நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாள் கசிந்துள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியான தகவலை தேசிய தேர்வு முகமை மறுத்துள்ளது.
கடந்த மே மாதம் 3 ஆம் தேதி நடைபெற்ற இளநிலை நீட் தேர்வின் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில், அந்த தேர்வை ரத்து செய்து மீண்டும் மறு தேர்வு நடத்தப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்து இருந்தது. இதன்படி, வருகின்ற ஜூன் 21 ஆம் தேதி நீட் மறுதேர்வு நடைபெற உள்ளது.
இதற்காக மாணவர்கள் மீண்டும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்ற இந்த வேளையில், நீட் மறுதேர்வின் வினாத்தாளும் கசிந்திருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்தி வெளியானது. இதற்கு தேசிய தேர்வு முகமை (National Testing Agency) தற்போது மறுப்பு தெரிவித்து உள்ளது. மேலும் இது தவறானது, இதை நம்பி மாணவர்கள் மோசடியில் சிக்க வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து, எக்ஸ் பக்கத்தில் அது வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "நீட் (யுஜி) 2026 மறுதேர்வு வினாத்தாள் கசிந்துள்ளது, விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது என சமூக ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருப்பதை தேசிய தேர்வு முகமை கவனித்துள்ளது.
இந்த தகவல் பொய்யானது. மக்களைத் தவறாக வழிநடத்தும் நோக்கில் இவ்வாறு பரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாணவர்களையும், அவர்களது குடும்பத்தினரையும் பதற்றத்துக்கு ஆளாக்கி பணத்தை பறிக்கும் நோக்கில் மோசடி கும்பல் வீசியுள்ள வலை இது. போலி வினாத்தாள்களை விற்பதன் மூலம் பணம் பறிப்பதே அவர்களின் நோக்கம்" என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
The National Testing Agency (NTA) has noted certain messages circulating on social media and messaging platforms claiming a " leak," advance access, or "sale" of the neet (ug) 2026 re-examination question paper.
these claims are false, fraudulent, and intended to mislead.
such…<="" p>— national testing agency (@nta_exams) June 6, 2026
அத்துடன், நான்கு முக்கிய விஷயங்களையும் தேசிய தேர்வு முகமை மாணவர்களுக்கும், மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்தி உள்ளது.
அவை, "வினாத்தாள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் முழு பாதுகாப்பாக உள்ளது. குறிப்பாக, மாணவர்களுக்கு நியாயமான மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் தேர்வை உறுதி செய்யும் வகையில் அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
இதேபோல், குற்றத்தில் ஈடுபடும் சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் சேனல்களைக் கண்டறிந்து, அவற்றை உடனடியாக அகற்றும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
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தொடர்ந்து, சட்ட அமலாக்கம் மற்றும் இணையக் குற்றங்களைக் கண்காணிக்கும் அதிகாரிகளிடம் இதுகுறித்து முறையான புகாரைப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், மோசடியில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவும் வலியுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
ஆகையால், மாணவர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் இதுபோன்ற எந்தவொரு மோசடி கும்பலையும் தொடர்பு கொள்ளவோ, பணம் செலுத்தவோ வேண்டாம். மோசடிகளுக்கு பலியாகவும் வேண்டாம்" என அறிவுறுத்தியுள்ளது.