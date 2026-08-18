நீட் தேர்வு விவகாரம் - பேரவையில் பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சியை சாடிய சி.வி சண்முகம்
காங்கிரஸ் நினைத்திருந்தால் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை முறியடித்து நீட் தேர்வை தடுத்திருக்கலாம், ஆனால் காங்கிரஸ் அதை செய்யவில்லை என அதிமுக எம்எல்ஏ தளவாய் சுந்தரம் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : August 18, 2026 at 8:59 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அரசியல் செய்து வருவதாக சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 17) தொடங்கிய நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்றது.
அப்போது பேசிய அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சி.வி. சண்முகம், "உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் நீட் தேர்வை தொடர்ந்து நடத்துவதாக அரசு கூறுகிறது. காங்கிரஸும் சரி, பாஜகவும் சரி இரண்டும் வேறு வேறு கட்சிகள் என்றாலும் அவர்கள் உடம்பில் ஓடுவது ஒரே ஜீன்தான். இவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே நீட் தேர்வைக் கொண்டு வந்ததாக சொல்கிறார்கள்.
ஆனால், உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் கொண்டு வந்து, அந்த தீர்ப்பை நீக்குவதற்கு நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லையா? இதற்கு ஒரு முன் உதாரணம் உள்ளது. விவாகரத்து பெற்ற முஸ்லிம் பெண்களுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்கக் கூடாது என்பது அவர்களின் மத கோட்பாடு. இதை எதிர்த்து முஸ்லிம் பெண் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில், 1984 இல் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு ஒன்றை வழங்கியது. "ஜீவனாம்சம் வழங்கப்பட வேண்டும்" என அது தீர்ப்பு வழங்கியது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை அப்போது பிரதரமாக இருந்த ராஜீவ் காந்தி, நாடாளுமன்றத்தில் சட்டத்தை இயற்றி செல்லாததாக மாற்றினார். அதேபோல், இப்போது ஆளும் பாஜக உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் நீட் தேர்வை தொடர்வோம் என சொல்கிறது. ஆனால், நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் ஓர் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது.
கனிம வள திருத்தச் சட்டம் தான் அது. உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு, அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின்படி, மாநில அரசுகளுக்கு முக்கிய தாதுக்களில் வரி வசூலிக்க உரிமை வழங்கி தீர்ப்பளித்தது. இதை எதிர்த்து மத்திய அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்தது. ஆனால், அதனை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
இதையடுத்து, இப்போது கனிம வள திருத்த சட்டம் வாயிலாக உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை செல்லாததாக மாற்றியிருக்கிறது. இப்படியான சூழலில், மனம் இருந்தால், மாணவர்கள் மீது அக்கறை இருந்திருந்தால் நீட் கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து, அது செல்லாது என்று நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் கொண்டு வந்து மாணவர்களின் உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கலாம். ஆனால், இவர்கள் அரசியல் செய்வதற்காகத்தான் நீட் தேர்வு உதவுகிறது. அப்பாவி மாணவர்கள் செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்" என்றார்.
சி.வி சண்முகத்தைத் தொடர்ந்து நீட் தேர்வு குறித்து பேசிய அதிமுக எம்எல்ஏ தளவாய் சுந்தரம், "2013-ல் தீர்ப்பு வந்தது. இரண்டு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நீட் வேண்டாம் என்று உத்தரவிட்டனர். ஆனால், ஒரே ஒரு நீதிபதி நீட் தேவை என உத்தரவிட்டார். அப்போது ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ் நினைத்திருந்தால் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை முறியடித்து நீட் தேர்வை தடுத்திருக்கலாம். ஆனால் காங்கிரஸ் அதை செய்யவில்லை" என்றார்.
நந்தன் கால்வாய் திட்டம்
முன்னதாக, சட்டப்பேரவையில் பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவக்குமார் நந்தன் கால்வாய் திட்டம் குறித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "50 ஆண்டு காலமாக நந்தன் கால்வாய் திட்டம் குறித்து பேசாத தலைவர்களே இல்லை. ஆனால் இன்றுவரை திட்டத்தை நிறைவேற்றவில்லை" என்றார்.
இதற்கு பதிலளித்த எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், "திமுக ஆட்சியில், கடந்த ஆண்டு நந்தன் கால்வாய் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்து அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டது" என்று பதிலளித்தார்.
இதையடுத்து பேசிய அதிமுக எம்எல்ஏ சி.வி.சண்முகம், "நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை செயல்படுத்த கடந்த 80 ஆண்டுகளாக யாருடைய ஆட்சியிலும் முனைப்பு காட்டவில்லை. ஜெயலலிதா ஆட்சியில், நான் அமைச்சராக இருந்தபோதுதான் முதல்முறையாக நந்தன் கால்வாயை தூர்வாருவதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தூர்வாரப்பட்டது. இப்பொழுது, நந்தன் கால்வாய் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கப்படுவதாக சொன்னார்கள். ஆனால் இதுவரை அப்படி எந்த திட்டமும் நடைபெறவில்லை" என்றார்.
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இதற்கு பதிலளித்த எ.வ.வேலு, "நந்தன் கால்வாய் திட்டம் நீண்ட நெடிய காலமாக கேட்டுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும். அந்த கால்வாய் அதிமுக ஆட்சியில் தூர்வார ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதை மறுக்கவில்லை. ஆனால் சாத்தனூரின் உபரிநீரை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஏறத்தாழ 11 ஏரிகளில் நிரப்பி, அங்கு விவசாயம் பார்க்கப்பட்டு, அதற்கு பின்னால் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை வந்து சேர்வதுதான் அந்த திட்டத்தின் நோக்கம். இது குறித்து விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலில் திமுக வாக்குறுதி கொடுத்தது. இந்த திட்டத்திற்கான நில எடுப்பிற்காக நிதி ஒதுக்கி அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டது” என்றார்.
இந்த வாதங்களை கேட்ட சபாநாயகர், "இவ்வளவு ஆண்டுகளாக செயல்படுத்தப்படாமல் இருந்த நந்தன் கால்வாய் திட்டம், தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் தான் நிறைவேற போகிறது என்ற அறிவிப்பை நான் நிச்சயம் எதிர்பார்க்கிறேன்" என்று கூறி வாதத்தை முடித்து வைத்தார்.