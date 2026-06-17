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நெல்லைக்கு ஹெலிகாப்டரில் பறந்து வந்த 'நீட்' வினாத்தாள்

கடந்த மே 3 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வில் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான புகார்களை தொடர்ந்து, தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது.

ஹெலிகாப்டரில் வந்த 'நீட்' வினாத்தாள்
ஹெலிகாப்டரில் வந்த 'நீட்' வினாத்தாள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 1:14 PM IST

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திருநெல்வேலி: ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருநெல்வேலி வந்தடைந்த ’நீட்’ மறு தேர்விற்கான வினாத்தாள், இரண்டு இடங்களில் பலத்த பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த மே 3 ஆம் தேதி இளநிலை மருத்துவப் படிப்பிற்கான நீட் தேர்வு நாடு முழுவதும் நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை நாடு முழுவதும் சுமார் 21 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் எழுதியிருந்தனர். வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான புகார்களைத் தொடர்ந்து, தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, வரும் ஜூன் 21-ஆம் தேதி மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்று மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5.15 மணி வரை நீட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.

இந்நிலையில், மறுதேர்வின் போது வினாத்தாள் மீண்டும் கசிவதைத் தடுக்க பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக, வினாத்தாள்கள் டெல்லியில் இருந்து தமிழ்நாடு தென் மாவட்ட மையங்களுக்கு விமானம் மூலம் மதுரைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, அங்கிருந்து இந்திய ராணுவ ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் தேர்வு மையங்களுக்கு தேர்வு நடைபெறும் ஞாயிறு காலை அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான முன்னேற்பாடாக, திருநெல்வேலி ஆயுதப்படை மைதானத்தில் இந்திய ராணுவ ஹெலிகாப்டரை தரையிறக்கி, நேற்று ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது. விமானப்படை அதிகாரிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு படையினர் பங்கேற்ற இந்த ஒத்திகையில், வினாத்தாள்கள் பாதுகாப்புடன் எடுத்துச் செல்லும் நடைமுறைகள் சோதனை செய்யப்பட்டன. இந்நிலையில் இன்று காலை மதுரையில் இருந்து ராணுவ ஹெலிகாப்டர் திருநெல்வேலி வந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து பாளையங்கோட்டை ஆயுதப்படை மைதானத்தில் தரை இறங்கிய ஹெலிகாப்டரில் இருந்து, மாவட்ட மையங்களுக்கான வினாத்தாள் பாதுகாப்பாக இறக்கப்பட்டு பாளையங்கோட்டை ஸ்டேட் வங்கி, டவுனில் உள்ள கனரா வங்கி ஆகிய இடங்களுக்கு வினாத்தாள் இரண்டு பிரிவுகளாக கொண்டு செல்லப்பட்டன.

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பின்னர் வங்கியில் உள்ள பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் வினாத்தாள் வைக்கப்பட்டுள்ள வங்கிக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாத்தாள் தேர்வு அன்று சில மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக மையங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும். இதற்கான நடவடிக்கைகளை இந்திய அஞ்சல் துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

TAGGED:

நீட் வினாத்தாள்
திருநெல்வேலி
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