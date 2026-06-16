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ஹெலிகாப்டரில் மதுரைக்கு பறந்து வரும் நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாள்; நெல்லையில் ஒத்திகை

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 13 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் நீட் மறுதேர்வை எழுதுகின்றனர்.

இந்திய ராணுவ ஹெலிகாப்டர் ஒத்திகை
இந்திய ராணுவ ஹெலிகாப்டர் ஒத்திகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 6:11 PM IST

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திருநெல்வேலி: நீட் மறுதேர்வுக்கான வினாத்தாள் இந்திய ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் தேர்வு மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படவுள்ள நிலையில், அதற்கான ஒத்திகை திருநெல்வேலி ஆயுதப்படை மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

இளநிலை மருத்துவப் படிப்பிற்கான நீட் நுழைவுத்தேர்வு கடந்த மே 3- ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இத்தேர்வை நாடு முழுவதும் சுமார் 21 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் எழுதியிருந்தனர். இந்த நிலையில், நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், அந்த தேர்வை முழுமையாக ரத்துச் செய்வதாக மத்திய கல்வி அமைச்சகமும், தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமையும் அறிவித்திருந்தனர்.

மேலும், நீட் மறுதேர்வு வரும் ஜூன் 21- ஆம் தேதி மதியம் 02.00 மணி முதல் மாலை 05.15 மணி வரை நடைபெறும் எனவும், இத்தேர்வு தேர்வர்கள் மீண்டும் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அத்துடன், நீட் மறுத்தேர்வுக்கான வினாத்தாள்கள் இந்திய ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் தேர்வு மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், நீட் மறுதேர்வுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், நீட் தேர்வை நேர்மையாக நடத்த தேசிய தேர்வு முகமை உறுதிப் பூண்டுள்ளது. இந்த சூழலில், தமிழ்நாட்டில் தென் மாவட்டங்களில் உள்ள தேர்வு மையங்களுக்கு டெல்லியில் இருந்து இந்திய ராணுவ விமானம் மூலம் பாதுகாப்புடன் மதுரைக்கு நீட் வினாத்தாள்கள் கொண்டு வரப்படவுள்ளன.

இதற்கான ஒத்திகை இன்று (ஜூன் 16) நடைபெற்றது. மதுரையில் இருந்து புறப்பட்ட இந்திய ராணுவ ஹெலிகாப்டர், திருநெல்வேலியில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த ஆயுதப்படை மைதானத்தில் தரையிறங்கி ஒத்திகைப் பார்க்கப்பட்டது. இந்த திடீர் ஒத்திகையால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்திய ராணுவ ஹெலிகாப்டரை பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர். நீட் தேர்வு வினாத்தாள் ஹெலிகாப்டரில் பலத்த பாதுகாப்புடன் கொண்டு வரப்படுவது இதுவே முதன்முறை.

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திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் 13,000- க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் நீட் மறுதேர்வை எழுதுகின்றன. நீட் மறுதேர்விற்கான ஹால் டிக்கெட்டை இதுவரை 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளதாக தேசிய தேர்வு முகமைத் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாள்
ராணுவ ஹெலிகாப்டர் ஒத்திகை
NATIONAL TESTING AGENCY
UNION EDUCATION MINISTRY
NEET REEXAM

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