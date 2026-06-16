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மாணவர்களின் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் - நீட் மறுதேர்வு நடைமுறைகள் குறித்து அண்ணாமலை கவலை

வினாத்தாள் கசிவை தடுக்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் மாணவர்களுக்கு கூடுதல் சுமையை அளிக்கும் என்பதை மத்திய அரசு மறந்துள்ளதாக அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

அண்ணாமலை
அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 4:58 PM IST

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சென்னை: முறைகேட்டை தடுக்க நீட் மறுதேர்விற்கு மத்திய அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் அதற்கான தீர்வாக அமையாமல், மாணவர்களுக்கு தேர்வு அழுத்தத்தை அதிகரித்து புதிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று அண்ணாமலை கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த மே 3-ம் தேதி நடத்தப்பட்ட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், மறுதேர்வு வரும் ஜூன் 21-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

இத்தேர்வில் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதை தடுக்கும் வகையில், மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. குறிப்பாக மறுதேர்விற்கான வினாத்தாள் ராணுவ பாதுகாப்புடன் ஹொலிகாப்டர்கள் மீது தேர்வு மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படவுள்ளது. மேலும், மாணவர்கள் தேர்வு அறைக்குள் நுழைவது முதல் இறுதி வரை பல்வேறு கட்ட பாதுகாப்பு சோதனை நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படவுள்ளன.

இந்நிலையில், நீட் மறுதேர்வில் வினாத்தாள் கசிவை தடுக்கும் வகையில் மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக அமையாமல், புதிய பிரச்சனைகளுக்கு உருவாக்கலாம் என பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட அண்ணாமலை, "மத்திய ரிசர்வ் காவல்படை, தொழில் பாதுகாப்பு படை மற்றும் விமானப்படையுடன் இணைந்து இரண்டு அடுக்கு பாதுகாப்பு, ஏஐ கண்காணிப்புடன் 4 அடுக்கு சிசிடிவி, நுழைவில் பயோமெட்ரிக் மற்றும் ஃபேஷியல் ரெகக்னிஷன் என பல அடுக்குக்கட்ட தடுப்பு மற்றும் சோதனைகள்.

இதனை அனைத்துக் கட்டத்தில் இருந்தும் பிரதமரின் நேரடி அலுவலகமும் கண்காணிக்கிறது. இவை ஏதோ உயர்நிலை ரகசிய, ராணுவ மென்பொருளை வாங்குவதற்கான முன்னேற்பாடுகள் கிடையாது.

இவை ஜூன் 21-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நீட் மறுதேர்விற்காக மத்திய கல்வித்துறை மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் ஆகும். வினாத்தாள் கசித்திடாமல் இருக்க மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ள இந்த நடவடிக்கைகளை ஒவ்வொரு மாணவர்களும் பாராட்ட வேண்டும்.

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ஆனால் அதே நேரம், தேர்வு அறைக்கு நுழைவதற்கு முன்பே பல கட்ட சோதனைகள் மற்றும் தேர்வு நேரத்தை 180 நிமிடங்களில் இருந்து 195 வரை உயர்த்துவது உள்ளிட்டவை மாணவர்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் தேர்வு அழுத்ததை மேலும் அதிகரிப்பதாகதான் அமைகிறது.

கசிவை தடுக்க அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் மாணவர்களுக்கு கூடுதல் சுமையை அதிகரிக்கும் என்பதை அரசு மறந்துள்ளது. தேர்வு நடத்துவதற்கான நோக்கத்தையே அடியோட சிதைத்ததுடன், தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020 வலியுறுத்திய தேர்வு அழுத்ததை குறைக்கும் நடிக்கையையும் மறந்துள்ளது.

எவ்வளவு முன்னேற்றபாடுகள் செய்யப்பட்ட போதிலும், அட்மிட் கார்டு பதிவிறக்கம் செய்வதில் மாணவர்கள் பிர்ச்சனைகளை சந்திக்கிறார்கள். இது விரைவில் சரிசெய்யப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை கூறியுள்ளது.

இருப்பினும் நீட் மறுதேர்விற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள், பிர்ச்சனைகளுக்கு தீர்வாக அமையாமல், மேலும் புதிய பிரச்சனைகள் உருவாக்கலாம்" என்று கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

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