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நீட் மறுதேர்வு - என்.டி.ஏ. தொடர்ந்து குளறுபடி செய்வதாக சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. கண்டனம்

தேர்வு கட்டணத்தை திருப்பித் தருவோம் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளித்த என்.டி.ஏ., பணத்தை தராமல் இருக்கவே இந்த திட்டமிட்ட மோசடியை செய்கிறதோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது என சு.வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நீட் மறுதேர்வு குளறுபடி
நீட் மறுதேர்வு குளறுபடி (X/@SuVe4Madurai)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 4:59 PM IST

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மதுரை: நீட் மறுதேர்வு எழுதும் மாணவர்களிடம் இருந்து தேசியத் தேர்வு முகமை (NTA) பணத்தை அபகரிக்க துடிப்பதாக மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

நீட் மறுதேர்வு, ஜூன் 21 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், நுழைவுச் சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்ய முயலும் மாணவர்களிடம் வங்கி கணக்கு விவரங்களை கேட்டு என்.டி.ஏ. கட்டாயப்படுத்துகிறது என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இது குறித்து மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. கடிதம் எழுதி உள்ளார். அந்த கடிதத்தில், "கடந்த மே மாதம் 3-ம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வின் வினாத்தாள் கசிந்ததால், நாடு முழுவதும் வரும் 21-ஆம் தேதி மறுதேர்வு நடத்தப்படவுள்ளது.

இதற்கான நுழைவுச்சீட்டு (Admit Card) நேற்று (ஜூன் 14) இரவு 7 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. அதனைப் பதிவிறக்கம் செய்ய முயலும் மாணவர்களிடம், வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை மீண்டும் உறுதி செய்யுமாறு என்.டி.ஏ.வின் இணையதளம் கட்டாயப்படுத்துகிறது.

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் (X/@SuVe4Madurai)
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அந்த இணைப்பை கிளிக் செய்தால், ஏற்கனவே பதிவு செய்த வங்கி விவரங்கள் காட்டப்படுகின்றன. அதனுடன் இருக்கும் 'Edit & Proceed' பொத்தானை கிளிக் செய்தால், இணையதளம் முடங்கி விடுகிறது. பிறகு மீண்டும் உள்நுழையும்போது, "நீங்கள் உங்கள் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைத் தர விரும்பவில்லை" (You have agreed not to provide bank details) என்று தவறாக காட்டி, நுழைவுச்சீட்டை மட்டும் பதிவிறக்கம் செய்யும் நிலையை என்.டி.ஏ. உருவாக்கியுள்ளது.

நேற்றிரவு 7 மணி முதல் இன்று அதிகாலை வரை 4 லட்சம் பேர் நுழைவுச்சீட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்ததாக என்.டி.ஏ. தெரிவித்துள்ளது. அவர்களில் பெரும்பாலானோரின் வங்கி விவரங்கள் மாயமாகியுள்ளன. இதனால், தேர்வுக் கட்டணத்தைத் திரும்பப் பெற இயலாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. கட்டணத்தை திருப்பி தருவோம் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளித்த என்.டி.ஏ. அதைத் தராமல் இருக்கவே இந்தத் திட்டமிட்ட மோசடியை செய்கிறதோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.

நீட் மறுதேர்வு நுழைவுச்சீட்டு
நீட் மறுதேர்வு நுழைவுச்சீட்டு (X/@SuVe4Madurai)
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என்.டி.ஏ.வுக்கு விடுக்கப்படும் கோரிக்கைகள்
1. நுழைவுச் சீட்டுடன் கட்டாயமாக இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்கு சரிபார்ப்பு நடைமுறையை உடனடியாக நீக்க வேண்டும்.
2. அனைத்து மாணவர்களும் கட்டணத்தை திரும்ப பெற ஏதுவாக, வங்கி விவரங்களைப் பதிவேற்றும் வசதியைத் தனியாக வழங்க வேண்டும்.
3. இந்த வசதியை மறுதேர்வு முடிந்த பிறகு இரண்டு வாரங்கள் வரை செயல்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
4. இது குறித்து முறையான, வெளிப்படையான அறிவிப்பை என்.டி.ஏ. வெளியிட வேண்டும்.

ஏற்கனவே தேர்வு ரத்தானதால் மன உளைச்சலிலும், அச்சத்திலும் இருக்கும் மாணவர்களை மேலும் சிரமத்திற்கு உள்ளாக்காதீர்கள். இந்த விவகாரத்தில் உரிய தீர்வுகளை விரைந்து அளிக்க வேண்டும்" என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

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