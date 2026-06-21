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நீட் மறுதேர்வு; சென்னையில் சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்த 4 மாணவர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

4 மாணவர்கள் 1.30 மணிக்குப் பிறகு சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்ததால் தேர்வு மையத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. மாணவர்களும் அவர்களின் பெற்றோரும், உள்ளே அனுமதிக்குமாறு அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை வைத்த பிறகும் அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.

சென்னையில் சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்த 4 மாணவர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு
சென்னையில் சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்த 4 மாணவர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 4:31 PM IST

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சென்னை: சென்னையில் நீட் மறுதேர்வு எழுதுவதற்கு மதியம் 1.30 மணிக்கு பின் சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்த 4 மாணவர்களுக்கு தேர்வு எழுத அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. மாணவர்களை உள்ளே அனுமதிக்குமாறு அதிகாரியிடம் பெற்றோர் கோரிக்கை வைத்தபோதும் அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.

இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் சேர்வதற்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு மே மாதம் 3-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதற்கிடையே, நீட் வினாத்தாள் கசிந்ததால் மே மாதம் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு செய்யப்பட்டு, நீட் மறுதேர்வு இன்று நடைபெறுகிறது.

நாடு முழுவதும் 551 நகரங்களில் உள்ள 5,440 மையங்களில் தேர்வு நடைபெறும் நிலையில், தமிழகத்தில் 307 தேர்வு மையங்களில் நீட் மறுதேர்வு நடைபெறுகிறது.

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இதில், சென்னையில் 43 மையங்களில் இத்தேர்வு நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 1.42 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் தேர்வு எழுத விண்ணப்பித்திருந்தனர். சென்னையில் 22 ஆயிரம் மாணவ, மாணவிகள் நீட் தேர்வை எழுத விண்ணப்பித்திருந்தனர்.

சென்னையில் உள்ள 43 தேர்வு மையங்களில், 95 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தேர்வு அறைகளில் கண்காணிப்பு கேமரா வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நாடு முழுவதும் 1 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 560 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் மாநில அளவிலும், தேசிய அளவிலும், கல்வி அமைச்சக அளவிலும் நீட் மறுதேர்வு நேரடியாக கண்காணிக்கப்படுகிறது.

முறைகேடுகளை தடுக்க செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு, 51,311 ஜாமர்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு அறையிலும் 2 கண்காணிப்பாளர்கள் வீதம் ஒரு மையத்திற்கு 10-க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பணியில் உள்ளனர். 38,795 சோதனை பணியாளர்கள் 48,448 பயோமெட்ரிக் பதிவு பணியாளர்கள் மற்றும் முக அடையாளங்களை உறுதிப்படுத்தும் வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

நீட் தேர்வு பிற்பகல் 2 மணி தொடங்கி மாலை 5:15 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. முதல் முறையாக அதிகாரப்பூர்வமாக 15 நிமிடங்கள் கூடுதலாக நீட் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள புதுக்கல்லூரியில் நடைபெற்ற நீட் மறுதேர்வு எழுதுவதற்கு காலை 11 மணியில் இருந்து மாணவர்கள் தேர்வு மையத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். காலை 11 மணியில் இருந்து மதியம் 1:30 மணி வரை மாணவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

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இந்த நிலையில், நான்கு மாணவர்கள் 1.30 மணிக்குப் பிறகு சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்ததால் தேர்வு மையத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. மாணவர்களும் அவர்களின் பெற்றோரும் உள்ளே அனுமதிக்குமாறு அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை வைத்தனர். அதன் பிறகும் அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. இதனால் நான்கு மாணவர்களும் நுழைவு வாயிலுக்கு வெளியே சோகத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தனர்.

TAGGED:

NEET RE EXAM
NTA NATIONAL TESTING AGENCY
MBBS BDS NEET EXAM
CHENNAI NEET EXAM
STUDENTS DENIED NEET FOR LATE

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