நீட் குறித்த புரிதல் இல்லாமல் பேசுவதா? ஐஜேகே வேட்பாளருக்கு அனிதாவின் சகோதரர் கண்டனம்
நீட் தேர்வு குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் ஐஜேகே வேட்பாளர் சரண்யா அன்பழகன், அதிமுக, பாஜக பொறுப்பாளர்களிடம் கேட்டறிந்துக் கொள்ளலாம் என்று அனிதாவின் சகோதரர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : April 10, 2026 at 6:18 PM IST
அரியலூர்: நீட் தேர்வு குறித்து தவறான கருத்துகளை பரப்பி வரும் ஐஜேகே வேட்பாளருக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள அனிதாவின் சகோதரர் மணிரத்தினம், நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்டம், குழுமூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவி அனிதா, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்திருந்த போதும் நீட் தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண்கள் எடுத்ததால் எம்பிபிஎஸ் பயிலும் வாய்ப்பை இழந்தார்.
இதனால் ஏமாற்றம்் அடைந்த அவர், நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று போராடினார். பின்னர் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இச்சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதுடன், நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டங்களையும் வலுப்பெறச் செய்தது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் குன்னம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியின் இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சரண்யா அன்பழகன், சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். குறிப்பாக, வீடியோ வெளியிட்டு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அப்படி அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ ஒன்று தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குன்னம் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளர்களும், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சருமான எஸ்.எஸ்.சிவசங்கரை அனிதாவின் மரணத்துடன் தொடர்புப்படுத்துவது போல அவர் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
"அனிதாவின் குடும்பத்தினரை வைத்து அரசியல் செய்துக் கொண்டிருக்கிறார், இது அமைச்சருக்கு அழகா?" என்று வீடியோவில் கேள்வி எழுப்பியுள்ள அவர், "அனிதாவின் அண்ணனையும் மிரட்டுகிறார்" என்பதுபோல் அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கரை தொடர்புப்படுத்தி வீடியோவை வெளியிட்டு குன்னம் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களிக்குமாறு ஐ.ஜே.கே வேட்பாளர் சரண்யா அன்பழகன் வாக்குச் சேகரித்து வருகிறார்.
இதையடுத்து அவர் மீது குன்னம் காவல் நிலையத்தில் அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் நேற்று முன்தினம் (ஏப்ரல் 08) புகார் மனு அளித்துள்ளார். அத்துடன் பொய்யான பேச்சுக்கு வருத்தம் தெரிவிக்காவிட்டால் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் அனிதாவின் அண்ணன் மணிரத்தினம் நேற்று (ஏப்ரல் 09) வீடியோவை வெளியிட்டு விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதில் அவர், "நீட் தேர்வு குறித்து எந்த புரிதலும் இல்லாமல், இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சரண்யா அன்பழகன் தவறான கருத்துக்களை பரப்பி வருவதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இதுபோன்ற தவறான கருத்துக்களை பொதுவெளியில் வெளிப்படுத்தினால் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பது குறித்து ஆலோசனை செய்யப்படும்.
நீட் தேர்வு குறித்து ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் அவரது கூட்டணி கட்சிகளான நீட் தேர்வை கொண்டு வந்த பாஜக பொறுப்பாளர்களிடமும், கூட்டணியில் உள்ள அதிமுக பொறுப்பாளர்களிடமும் சரண்யா அன்பழகன் கேட்டறிந்து கொள்ள வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.