தீவிரமடையும் பருவமழை: 103 மருத்துவ முகாம்கள் மூலம் ஒரே நாளில் 3,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பயன்
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 220 நிவாரண மையங்கள், 111 சமையல் கூடங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் தெரிவித்தார்.
Published : October 22, 2026 at 8:32 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதை ஒட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ள நோய்த் தடுப்பு மருத்துவ முகாம்கள் மூலம் ஒரே நாளில் 3,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்துள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஜி.எஸ்.சமீரன் தெரிவித்துள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழைக்காக பெரியமேடு நேரு ஸ்டேடியம் அருகே கண்ணப்பர் திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிவாரண மையத்தை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஜி.எஸ்.சமீரன் பார்வையிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "கடந்த 17 மற்றும் 21-ஆம் தேதிகளில் பெய்த கனமழையின் போது, பொதுமக்களுக்கு பெரிய சேதங்கள் அல்லது சிரமங்கள் ஏற்படாதவாறு போக்குவரத்து சீரமைக்கப்பட்டதுடன், தேங்கிய நீர் உடனடியாக பம்ப் செட்டுகள் மூலம் அகற்றப்பட்டது. எனினும், இன்னும் 90 நாட்களுக்கு தொடரவுள்ள இந்த பருவமழை காலத்தில் அதிக கனமழையும், பலத்த காற்றும் நமக்கு கடுமையான சவால்களை ஏற்படுத்தலாம்.
மேலும், வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அடுத்தக்கட்டமாக புயலாக உருவெடுக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. எனவே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இதுவரை 78,000-க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் செப்பனிடப்பட்டுள்ளன. மேலும், இப்பணிகளுக்காக 2,214 தொழிலாளர்கள் கூடுதலாக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 220 நிவாரண மையங்கள், 111 சமையல் கூடங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கு தேவையான அரிசி (12,339 கிலோ), பருப்பு (2,355 கிலோ), சமையல் எண்ணெய் (1,590 லிட்டர்), உப்பு (696 கிலோ) மற்றும் தக்காளி தற்காலிகமாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
காய்ச்சல் உள்ளிட்ட நோய்கள் பரவுவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு, படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டு தற்போது 103 மருத்துவ முகாம்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. நேற்றைய தினத்தில் மட்டும் இந்த முகாம்கள் மூலம் 3,300-க்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்துள்ளனர்.
வேளச்சேரி, கல்லுக்குட்டை, வேளச்சேரி ஏரி போன்ற தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை முழுமையாக வெளியேற்ற, 100 குதிரைத்திறன் (HP) கொண்ட பெரிய பம்ப் மோட்டார்கள் மற்றும் கூடுதல் பம்புகள் பொருத்தப்பட்டு நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது" என அவர் கூறினார்.