வால்பாறை அருகே காணாமல் போன 7 வயது சிறுவன்; 2 மணி நேரத்திற்குள் பத்திரமாக மீட்ட வனத்துறையினர்
குடியிருப்பிற்கு வெளியே உள்ள கழிப்பறையில் சிறுவன் தனியாக விடப்பட்டதே காரணம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Published : November 22, 2026 at 8:14 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வால்பாறை அருகே காலையில் காணாமல் போன சிறுவனை, வனத்துறையினர் ஒரு மணி நேரம் 40 நிமிடங்களில் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைந்துள்ளனர்.
கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே உள்ள பிபிடிசி தோணிமுடி ஒன்றாம் டிவிஷன், தொழிலாளர் குடியிருப்பில் வசிக்கும் எஸ்டேட் தொழிலாளி உத்தீன் அலி. இவரது மகன் அசிகுல் இஸ்லாம் (வயது 7). இன்று (நவம்பர் 22) காலை சுமார் 6 மணியளவில், உத்தீன் அலி தொழிலாளர் குடியிருப்பில் இருந்து சுமார் 30 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கழிப்பறைக்கு தன் மகனை அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
சுமார் 10 நிமிடங்கள் கழித்து திரும்பி வந்து பார்த்தபோது சிறுவன் அங்கு இல்லை. இது குறித்து காலை 8 மணிக்கு வனத்துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்த ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம், பொள்ளாச்சி கோட்டம், மானாம்பள்ளி வனச்சரகப் பணியாளர்கள் மற்றும் ADS குழுவினர் உடனடியாக தொழிலாளர் குடியிருப்பைச் சுற்றி சுமார் 2 கி.மீ. பரப்பில் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
சுமார் 1 மணி 40 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்ற தேடுதலுக்குப் பின், காலை 9.40 மணியளவில், குடியிருப்பில் இருந்து சுமார் 1 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள தேயிலைத் தோட்டத்தில் சிறுவன் அசிகுல் இஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டான். இதனைத் தொடர்ந்து, மானாம்பள்ளி வனச்சரக ADS குழுவினரின் முயற்சியால் சிறுவன் எவ்வித காயமுமின்றி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டான்.
இச்சம்பவத்தில் வன விலங்குகளுக்கு எதுவும் தொடர்பு இல்லை என்று வனத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவத்தில், குடியிருப்புக்கு வெளியே உள்ள கழிப்பறையில் சிறுவன் தனியாக விடப்பட்டதே அவன் வழிதவறிச் செல்லக் காரணமாக அமைந்தது என்று வனத்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வால்பாறை பகுதியில் உள்ள எஸ்டேட் தொழிலாளர் குடியிருப்புகள் வனப்பகுதி மற்றும் வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளதால், பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை எந்தச் சூழ்நிலையிலும் தனியாக விடக்கூடாது என வனத்துறையினர் தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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தொடர்ந்து, அதிகாலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் கழிப்பறை உள்ளிட்ட வெளியிடங்களுக்குச் செல்லும்போது குழந்தைகளுடன் பெரியவர்கள் உடனிருந்து கவனமாகப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவும், சிறிய அலட்சியமும் பெரிய அசம்பாவிதங்களுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும் என்பதால், பொதுமக்கள் மிகுந்த கவனத்துடனும், எச்சரிக்கையுடனும் இருக்குமாறு வனத்துறை சார்பில் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.